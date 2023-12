Le slot con jackpot a tema natalizio sono diventate di tendenza tra i giocatori di Bankonbet

La possibilità di ricevere enormi vincite una tantum è sempre stata una parte estremamente attraente dell’esperienza di gioco online. Questo Natale, la lobby di bankonbeter.it è stata arricchita con diversi giochi a tema natalizio che offrono enormi montepremi, e i titoli si sono rivelati di grande successo tra i giocatori. Alcuni di questi giochi meritano un’attenzione particolare e i cacciatori di jackpot dovrebbero assolutamente provarli.

Santa’s Stack Dream Drop

Il primo gioco Bankonbet con jackpot della lista si chiama Santa’s Stack Dream Drop. Questa macchina è stata creata da Relax Gaming, un fornitore di software estremamente popolare. Il gioco è una slot Cluster Pays con un layout 8×8. I giocatori esperti apprezzeranno sicuramente il suo valore di ritorno al giocatore del 94,50%, unito a una serie completa di funzioni aggiuntive.

Come suggerisce il nome del titolo, presenta un jackpot progressivo della rete Dream Drop. In effetti, in Santa’s Stack sono disponibili diversi montepremi progressivi, e i cacciatori di jackpot più esperti sanno già che si tratta di uno dei più grandi montepremi dell’intero settore del gioco d’azzardo.

Jingle Bells Bonanza

Il secondo gioco Bankonbet della lista dei titoli con jackpot a tema natalizio si chiama Jingle Bells Bonanza. È stato creato da NetEnt, che è ancora più popolare di Relax Gaming. Si tratta di uno dei più antichi fornitori di software del settore che vanta fan da tutto il mondo, e i giocatori hanno sicuramente apprezzato la sua macchina a tema natalizio con un jackpot progressivo.

Il valore RTP di Jingle Bells Bonanza è del 96,12%, il che lo rende già molto interessante per il grinding a lungo termine. Il gioco in sé ha un layout con tre file orizzontali e cinque rulli verticali, mentre le caratteristiche aggiuntive implementate aggiungono un sacco di valore di rigiocabilità all’esperienza.

Christmas Jackpot Bells

Christmas Jackpot Bells è un altro titolo a tema che i giocatori di Bankonbet hanno apprezzato molto in questa stagione. La macchina è piuttosto semplice nella sua essenza, ma le sue specifiche tecniche e alcune delle sue caratteristiche aggiuntive rendono l’esperienza emozionante per gli utenti. Il gioco ha un valore RTP del 96,01%, superiore alla media delle slot moderne. In combinazione con un jackpot progressivo incorporato, rende Christmas Jackpot Bells un ottimo gioco per la caccia al montepremi.

Jingle Bells Power Reels

Il prossimo titolo della selezione è stato creato da Red Tiger Gaming, un altro fornitore di software di grande successo e popolarità. Jingle Bells Power Reels ha una griglia enorme con sei righe orizzontali e cinque rulli verticali. C’è un sacco di spazio per abbinare combinazioni vincenti, mentre il valore RTP del titolo raggiunge il 95,78%.

Il gioco è ricco di funzioni aggiuntive, che creano un enorme valore di rigiocabilità e permettono agli utenti di sentirsi a proprio agio nel giocare per un lungo periodo di tempo. Jingle Bells Power Reels ha anche un moltiplicatore di vincita massimo fisso di x6.544 e un jackpot progressivo a cui i giocatori possono dare la caccia.

Winter Wonders

Anche l’ultima slot machine della selezione è stata creata da RTG. Anche se il gioco non è direttamente a tema natalizio, crea un’atmosfera festiva con la sua insolita ambientazione fiabesca. Le immagini sono molto piacevoli e le meccaniche rendono il titolo interessante sia per i principianti che per i giocatori più esperti.

La macchina ha un layout 4×5 con 40 linee di pagamento e le sue caratteristiche aggiuntive includono simboli Wild, Big Wilds, rulli speciali, Magic Nudge e un jackpot progressivo. Nonostante sia stata rilasciata nel lontano 2016, Winter Wonders è ancora molto rilevante nella comunità dell’iGaming, in quanto i giocatori continuano a dare la caccia all’enorme montepremi che offre.