Primavera-estate 2024: le borse di tendenza

Ormai dobbiamo dire addio alle tendenze moda che abbiamo visto per la stagione autunno inverno l’inverno, ed è arrivato il momento di adeguarci alla nuova stagione.

Con l’arrivo della primavera e dell’estate aumenta la voglia di indossare colori accessi e particolari, magari osando anche un po’. Quali sono però i modelli che saranno più di tendenza per le borse della primavera estate 2024? Scopriamolo insieme!

Addio mini bag, tornano le maxi bag

Durante la stagione invernale hanno completamente dominato le mini bag, molto belle ma decisamente poco funzionali. Le borse di ridotte dimensioni sono perfette per uscire la sera, ma per la vita di tutti i giorni avere più spazio è sempre utile.

Si sa, una donna deve affrontare tantissimi impegni durante la giornata, ed avere spazio extra è necessario. Un modello molto apprezzato e perfetto per la vita di tutti i giorni è la classica tote bag.

Questa borsa può essere portata sia a mano che con una pratica tracolla. Gli stilisti si sono sbizzarriti proponendo versioni più particolari con ricami e cristalli di vario tipo, anche in versione eleganti da sera. Tra le borse da donna del momento troviamo anche quelle in mesh, semitrasparenti. Questo materiale fa pensare subito all’estate e alle belle giornate di sole ed è stato utilizzato molto anche per l’abbigliamento.

Per i colori vanno bene quelli più chiari, ma molto indicate sono le borse in mesh nero, molti brand infatti le stanno proponendo in varie forme. Non mancheranno ovviamente anche le pochette, perfette per le serate fuori più eleganti. Un altro modello molto apprezzato e che torna anche per questa stagione è quello a cilindro: proposto in vari materiali e colori può essere portato sia a tracolla che a mano.

I materiali da preferire per la stagione primavera estate 2024

Il PVC torna ad essere un grandissimo protagonista per questa stagione. L’effetto della trasparenza è comparso in tantissime sfilate non solo per i vestiti ma anche per le borse.

Il PVC viene proposto sia nella classica versione trasparente bianca, ma anche in varianti molto colorate e divertenti. Per questa stagione molto di tendenza anche le borse glossy, ovvero quelle in vernice lucidissima.

Per i colori vengono proposti il rosso, il nero ma anche colori accessi come il verde, adattissime sia per il giorno che per la sera. Come materiale di moda, troviamo anche la pelle intrecciata. Un altro elemento che non può mancare per questa stagione sono i fiocchi, come si può vedere qui, moltissimi stilisti li hanno proposti sia per l’abbigliamento che per gli accessori.

La pelle rimane una protagonista importante, soprattutto per le valigette da lavoro che tornano ad essere molto di moda e sono molto pratiche per la vita di tutti i giorni. Insomma, le passarelle hanno previsto una grande varietà di modelli, colori e materiali che possono venire incontro a diversi stili e momenti della giornata.

La bella notizia è che si abbandona le forme estremamente mini per tornare a forme più idonee ad un uso quotidiano.