I freni di un’automobile sono, come si può intuire, uno degli elementi più importanti per la sicurezza quando si guida. Essi sono di due tipi: i freni a disco e i freni a tamburo. I freni a disco funzionano utilizzando pinze per schiacciare le pastiglie contro i rotori, rallentando o arrestando il veicolo. I freni a tamburo, d’altra parte, utilizzano le ganasce del freno per premere contro l’interno del tamburo per fermare il veicolo. La conoscenza dei freni e come essi funzionino è molto importante per un automobilista

L’impianto frenante consente al conducente di rallentare o fermare il veicolo quando necessario e questo è il motivo della sua importanza durante la guida. Quando il pedale del freno viene premuto, la pressione applicata viene trasmessa alle pinze dei freni o alle ganasce , creando attrito e rallendo il veicolo. La regolare manutenzione dell’impianto frenante è dunque essenziale per garantirne la funzionalità e la sicurezza. A tal fine, una corretta manutenzione comprende il controllo delle pastiglie dei freni e la loro sostituzione quando usurate. Quelli realizzati da Galfer sono disponibili anche online.

La possibilità di acquistare online molti elementi dell’auto è infatti ormai concreta e sicuro. Mentre agli inizi di Internet poteva esservi una forte possibilità di essere truffati, oggi sono disponibili molti siti sicuri e con ottime recensioni indipendenti dai quali è possibile acquistare i propri ricambi auto. I sistemi di recensioni indipendenti sono ciò che possono aiutarti nella scelta di siti affidabili come quello che abbiamo linkato precedentemente e che fanno sì che il rischio di poter essere truffati online sia ormai di fatto azzerato per gli utenti che si affidano a siti ritenuti affidabili da centinaia di altri utenti.

Rischio di guasto del freno

L’importanza del corretto funzionamento dei freni nella tua auto non può essere sottovalutata. Il guasto del freno può comportare diversi rischi, tra cui un aumento del rischio di incidenti. Anche per questo motivo, sistemi di frenata automatica d’emergenza stanno diventando sempre più diffusi nelle moderne automobili, vista la loro forte utilità per diminuire gli incidenti d’auto. I sistemi di sicurezza passiva, come i freni, possono non prevenire gli incidenti, ma sono decisivi per minimizzarne la gravità .

Oltre al rischio di incidenti, freni difettosi possono compromettere la manovrabilità e il controllo del veicolo. Dunque, sarebbe errato ridurre la loro importanza alla sola capacità di prevenire incidenti. Essi piuttosto sono fondamentali in qualsiasi momento della guida del proprio veicolo e anche per la corretta osservanza del codice della strada. Peraltro, dei freni non perfettamente funzionanti possono alla lunga creare danni anche ad altre parti dell’auto. Una regolare manutenzione e la sostituzione periodica di accessori usurati è dunque una delle cose più importanti alle quali un automobilista deve prestare attenzione.

Infine, un costante controllo dei freni incide inevitabilmente anche sulla longevità di un veicolo. La sostituzione delle pastiglie dei freni usurate può evitare costose riparazioni successive e la sostituzione stessa dell’automobile . Inoltre, anche l’uso del tipo corretto di pastiglie dei freni ed evitare frenate o accelerazioni improvvise può contribuire alla longevità del sistema frenante.