Perché le persone amano così tanto gli appuntamenti video?

Gli appuntamenti video stanno prendendo piede e sono sempre di più i servizi che stanno emergendo. Qual è il motivo?

Il contenuto video, in tutte le sue forme, sta conquistando il mondo. Ora, solo in pochi possono ricordarlo, ma il primo video su YouTube, chiamato Me at the zoo, è stato caricato sul sito il 24 aprile 2005. Oggi il numero di video su YouTube supera i 140 milioni.

È stato YouTube a diventare la piattaforma che ha iniziato a instillare negli utenti di Internet l’amore per i contenuti video sul Web. Difatti, le realtà attuali dimostrano che il video hosting (ciò che permette che i video siano caricati e disponibili su internet) ha avuto successo. Guardiamo le recensioni video quando scegliamo un prodotto, guardiamo i trailer prima di andare al cinema, guardiamo le interviste con le persone che ci interessano, incontriamo, comunichiamo e persino andiamo agli appuntamenti tramite collegamento video. I contenuti video sono diventati semplicemente parte integrante della nostra vita quotidiana, e questo è davvero fantastico!

TikTok e il suo ruolo nella divulgazione dei contenuti video

La storia del servizio di video brevi TikTok risale al 2014, quando TikTok non esisteva ancora, ma esisteva un’applicazione: Musical.ly. Nel 2016, il suo pubblico ha raggiunto 100 milioni di persone. Musical.ly ha rapidamente soppiantato il servizio Vine, un tempo molto famoso. Successivamente, nel 2016, l’hosting di Douyin ha effettivamente sostituito Musical.ly che, nel 2017-2018, al di fuori dell’Asia è stato chiamato TikTok. Nel 2018, più di 600 milioni di persone hanno utilizzato l’app e, solo due anni dopo, sono stati in più di un miliardo.

Alcuni lodano TikTok e lo definiscono una piattaforma meravigliosa per l’arte e la creatività, altri lo rimproverano per contenuti elementari e di bassa qualità. Tuttavia, ciò che sicuramente deve essere riconosciuto a TikTok è che la piattaforma abbia reso il video una parte ancora più integrante della nostra vita. Ci sono persino sviluppatori che usano i principi di base di TikTok quando creano servizi completamente diversi.

Snack: una combinazione di TikTok e Tinder

La straordinaria popolarità di TikTok non è passata inosservata. Altri sviluppatori hanno capito che provare a creare un proprio TikTok non avrebbe funzionato per attirare il pubblico a un servizio simile. Ma c’è stato chi ha trovato un’ottima soluzione: combinare i principi di TikTok e le classiche app di appuntamenti come Tinder, Badoo o Bumble. Ecco come è apparsa l’applicazione Snack.

Snack è un servizio di incontri in cui gli utenti condividono brevi video invece di foto e descrizioni noiose. Inoltre, i video possono essere molto diversi tra loro: storie su di sé, dimostrazione dei tuoi hobby e talenti, incontri con il proprio amato gatto, qualsiasi cosa! Massima libertà e minime restrizioni (nei limiti della ragione, ovviamente).

L’applicazione Snack consente a ogni utente di raccontarsi in modo brillante e creativo, di attirare l’attenzione su di sé, di dare libero sfogo alla propria immaginazione e di divertirsi con gli incontri online. Niente interminabili swipe (scorrimento a destra e sinistra), lunghi messaggi di testo e tentativi di scoprire se la persona di fronte a noi sia una persona reale o un profilo falso. In solo un paio di minuti di video, puoi imparare molto di più sull’interlocutore che in pochi giorni di messaggi.

L’unico svantaggio significativo di Snack al momento è che l’app è disponibile solo su iOS. Gli utenti Android dovranno aspettare per ora, ma è solo questione di tempo. Snack ha centinaia di migliaia di utenti attivi e una valutazione di 4.1 su 5.

Esempi interessanti di utilizzo del formato video nei servizi di incontri online

Anche altri sviluppatori non perdono l’opportunità di utilizzare il formato video per attirare più utenti. La funzionalità di chat video è già apparsa nelle applicazioni di Tinder, Hinge, Badoo, Mamba e altri, e le chat video con estranei come Omegle, Chatrandom e alternativa a Chatrandom CooMeet erano originariamente basate sulla videochiamata.

A proposito, ora possiamo osservare come il confine tra videochat casuali con sconosciuti e siti/app di incontri si stia gradualmente sfumando. Le piattaforme di incontri stanno introducendo la funzionalità di chat video online e le chat casuali stanno aggiungendo nuovi filtri e impostazioni di ricerca, proprio come nelle app di appuntamenti. Riteniamo che questa sia una tendenza positiva. Dopotutto, la funzionalità delle applicazioni e dei servizi online si sta evolvendo, stanno diventando più convenienti e pratici e, soprattutto, aumentano le possibilità di una conoscenza di successo e promettente sul Web.

Perché le persone amano così tanto gli appuntamenti video

In realtà ci sono molte ragioni, ma vogliamo evidenziarne cinque principali, quelle che consideriamo le più significative.

Motivo n. 1. La capacità di conoscere rapidamente una persona

Il tempo è una risorsa preziosa e passarlo in interminabili swipe e ore di sms non è ideale. Solo cinque minuti di videocomunicazione possono sostituire un’ora di corrispondenza e una videochiamata può sostituire quasi completamente una vera riunione. Tu e il tuo interlocutore comunicate faccia a faccia allo stesso modo, vi vedete, fate caso al tono della voce, ai gesti. Così puoi valutare immediatamente lo stato d’animo di una persona, il suo interesse per un ulteriore dialogo e le prospettive per un incontro dal vivo. Perché perdere tempo con lunghi messaggi di testo quando puoi fare una videochiamata individuale e conoscere meglio una persona? Riteniamo che le normali chat di testo siano un ricordo del passato.

Motivo n. 2. Meno profili falsi e bot

Sfortunatamente, ci sono molti profili falsi sui siti di incontri e nessuna moderazione è in grado di affrontarli completamente. Comunicando solo tramite sms, è molto difficile capire che tipo di persona hai di fronte e cosa vuole veramente. Probabilmente hai sentito di storie in cui una persona ha incontrato qualcuno su un sito di incontri, ha parlato per settimane o addirittura mesi, sperando già in un vero incontro, ma poi l’interlocutore ha iniziato a chiedere soldi attraverso una varietà di pretesti o addirittura ricatti. Ci sono molti casi del genere. Non pretendiamo che la scelta di appuntamenti video elimini completamente questo problema. Tuttavia, è più facile riconoscere un truffatore o un hater (persona che usa espressioni di odio in internet) qui che nella messaggistica di testo.

Motivo n. 3. Comunicazione più onesta, aperta e genuina

Il testo e persino la comunicazione audio non sono il modo più aperto per comunicare. Devi vedere la persona per catturare meglio il suo stato d’animo. Inoltre, in questo modo hai ancora più opportunità di aprirti di fronte all’interlocutore. Puoi suonare la chitarra, mostrare la tua collezione di vinili, fare un giro della stanza, presentare il tuo animale domestico al tuo interlocutore e molto altro ancora. Sì, le videochiamate possono essere imbarazzanti e mettere a disagio all’inizio, ma credimi, ti ci abituerai presto e ti sentirai abbastanza a tuo agio.

Motivo n. 4. Migliorare le capacità di comunicazione

Molti nostri contemporanei soffrono di solitudine e la mancanza di comunicazione nel tempo aggrava solo la situazione: le persone hanno paura di parlare per prime, non sanno di cosa parlare con estranei o interlocutori sconosciuti ed evitano nuovi incontri. La comunicazione tramite collegamento video su un sito di incontri o in una chat video migliora le capacità di comunicazione, aiuta a rilassarsi e infine ad acquisire fiducia in se stessi. Se ancora non riesci a superare il tuo imbarazzo e iniziare subito con il video-appuntamento, prova a fare pratica a parlare davanti a uno specchio. Oppure registra la tua voce su un registratore e poi ascolta. Questi semplici allenamenti semplificheranno notevolmente la tua vita e ti aiuteranno a sentirti più sicuro.

Motivo n. 5. È gratuito (o quasi gratuito)

La maggior parte delle app di appuntamenti e delle chat video casuali sono completamente gratuite o parzialmente gratuite e offrono funzionalità aggiuntive utili a pagamento. Non hai bisogno di spendere soldi per andare a un appuntamento virtuale. Tuttavia, se si decidesse di fare colpo e andare ad un vero e proprio appuntamento dal vivo, ad esempio in un ristorante costoso, può risultare molto dispendioso. Sarebbe bello se questo appuntamento dal vivo desse origine a una relazione lunga e felice, ma questo non è sempre il caso. Milioni di primi appuntamenti finiscono per essere gli ultimi e il tempo perso e i soldi spesi non possono essere restituiti. Sì, suona un po’ venale, ma è la verità.

Riassumiamo

Lo spazio Internet sta cambiando rapidamente. Appaiono nuovi servizi e piattaforme interessanti e quelli già familiari cambiano al punto da non essere più riconosciute. TikTok e Snack sono tutt’altro che gli unici esempi che Internet sta sviluppando, migliorando ed espandendo.

Applicazioni di incontri, chat video con sconosciuti, messaggistica istantanea, hosting video: tutte queste piattaforme aprono un enorme mondo di contenuti di alta qualità, conoscenze interessanti e prospettive per l’utente moderno. Circa il 20% di tutti i nuovi matrimoni inizia con gli incontri online. Ogni anno ci sono sempre più modi per fare conoscenza su Internet. L’unica domanda è cosa scegli personalmente.