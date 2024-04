Trasferirsi negli USA con ExportUSA: i visti per lavoro e investimento

Scegliere il visto corretto è fondamentale per realizzare i propri obiettivi in America, che si tratti di lavoro, investimenti, studio o altro. ExportUSA assiste i propri clienti guidandoli attraverso le complesse opzioni di visto, assicurandosi di individuare la soluzione migliore per ogni esigenza specifica.

I visti disponibili per lavorare negli Stati Uniti sono diversi e possiedono requisiti specifici da soddisfare.

I visti per lavoro

Il visto H-1B è specificamente progettato per consentire a lavoratori stranieri qualificati di essere impiegati negli Stati Uniti in posizioni specializzate e richiede un’offerta di lavoro da un datore di lavoro statunitense.

Per quanto riguarda il visto H-1B, i requisiti includono:

offerta di lavoro da un datore di lavoro statunitense : il richiedente deve aver ricevuto un’offerta di lavoro da un datore di lavoro statunitense per svolgere una posizione specializzata negli Stati Uniti.

posizione specializzata : il lavoro deve essere considerato una posizione specializzata, richiedendo solitamente una laurea o un livello di istruzione equivalente nel campo specifico.

qualifiche del richiedente : il richiedente deve possedere le qualifiche necessarie per svolgere la posizione specializzata.

Per quanto riguarda la durata del visto H-1B e le possibilità di rinnovo, di solito ha una durata massima di tre anni, con la possibilità di estenderlo fino a un massimo di sei anni. Il visto può essere rinnovato oltre il limite dei sei anni in alcune circostanze specifiche, ad esempio se il richiedente ha presentato una petizione di certificazione di lavoro permanente (Green Card) o se è coinvolto in un processo di permesso di lavoro basato sull’assegnazione di una Green Card.

Il visto L-1 è progettato per consentire ai dipendenti di aziende straniere di trasferirsi temporaneamente negli Stati Uniti per lavorare presso una filiale, una sussidiaria o un’azienda affiliata.

Tra i requisiti per ottenere il visto L-1 troviamo:

richiesta all’ufficio immigrazioni locale : prima di fare la richiesta del visto è necessario che la sede dell’azienda negli Stati Uniti, dove il richiedente si recherà a lavorare, abbia inoltrato la richiesta all’ufficio USCIS locale.

lavoro precedente : il richiedente deve aver lavorato per l’azienda straniera per almeno un anno nei tre anni precedenti alla richiesta di trasferimento negli Stati Uniti.

Esistono due principali tipologie di visto L-1: il visto L-1A è progettato per i dirigenti e i manager che vengono trasferiti negli Stati Uniti per supervisionare o gestire una filiale o una sussidiaria dell’azienda straniera. Mentre il visto L-1B è destinato ai dipendenti con conoscenze specializzate che vengono trasferiti negli Stati Uniti per svolgere un lavoro specializzato.

Per quanto riguarda la durata del visto L-1, i titolari del visto L-1A possono rimanere negli Stati Uniti fino a un massimo di sette anni, mentre i titolari del visto L-1B possono rimanere fino a un massimo di cinque anni.

Oltre ai visti elencati sopra esistono anche altre tipologie di visto che rientrano nella categoria “lavoro” ma che hanno delle particolarità. Il visto E-2 è un’opzione interessante per coloro che desiderano investire in un’attività commerciale negli Stati Uniti. È riservato a individui provenienti da paesi che hanno un trattato di commercio con gli Stati Uniti. Per ottenere questo visto, è necessario investire una somma significativa di denaro in un’attività e dimostrare che l’investimento contribuirà in modo sostanziale all’economia degli Stati Uniti.

Il visto O-1 è pensato per individui eccezionalmente talentuosi, che si distinguono nel loro campo, che sia l’arte, lo sport, la scienza o l’educazione. È destinato a persone che hanno raggiunto livelli di eccellenza e riconoscimento notevoli nella loro area di specializzazione. Per ottenere questo visto, è necessario dimostrare un livello significativo di fama o riconoscimento nel proprio campo.

Per gli atleti professionisti, gli artisti di intrattenimento e i membri di gruppi di intrattenimento che desiderano esibirsi negli Stati Uniti, c’è il visto P-1. Questo visto è disponibile sia per singoli individui che per gruppi e richiede di dimostrare un livello di successo e riconoscimento significativo nella propria disciplina.

I visti per investimento

Il visto EB-5 è rivolto agli investitori stranieri che desiderano ottenere la residenza permanente negli Stati Uniti. Gli investitori devono investire un minimo di $1000000 in un’attività commerciale e creare almeno 10 posti di lavoro. Inizialmente, il visto viene rilasciato per due anni e successivamente è possibile richiedere la Green Card.

Il visto E-2, invece, è per gli investitori stranieri provenienti da paesi con cui gli Stati Uniti hanno un trattato commerciale. Non c’è un investimento minimo stabilito, ma l’investimento deve essere “sostanziale” e “a rischio”. Il visto può durare da uno a cinque anni ed è rinnovabile, purché l’attività commerciale continui a soddisfare i requisiti.

Infine, il visto E-1 viene utilizzato per il commercio internazionale con gli Stati Uniti e richiede una “sostanziale” attività commerciale.

Ognuno di questi visti offre un’opportunità per gli investitori stranieri di avviare o gestire un’attività negli Stati Uniti e, in alcuni casi, ottenere la residenza permanente.

Come ExportUSA può aiutarti a ottenere il visto USA

ExportUSA offre un supporto completo per ottenere il visto per gli Stati Uniti, guidandoti attraverso ogni passaggio del processo. Prima di tutto, valutiamo attentamente il tuo profilo per comprendere le tue esigenze e individuare il visto più adatto a te. Con un’analisi dettagliata del tuo caso, possiamo assicurarci di consigliarti la migliore opzione per il tuo viaggio negli Stati Uniti.

Successivamente, verifichiamo i requisiti necessari per il visto prescelto. Questo passaggio è essenziale per assicurarci che tu abbia tutte le condizioni richieste per presentare una domanda di visto con successo. Una volta confermati i requisiti, ti assistiamo nella raccolta di tutti i documenti necessari. Ci occupiamo di richiedere e rivedere tutti i documenti, garantendo che siano completi e accurati prima di procedere con la tua domanda di visto.

Compiliamo accuratamente tutti i moduli richiesti per la tua domanda, assicurandoci che siano compilati correttamente e in conformità con le linee guida dell’USCIS. Dopo aver preparato la tua domanda, la inviamo direttamente all’U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) per conto tuo, garantendo una procedura veloce e senza intoppi.

Infine, una volta inviata la domanda, continuiamo a monitorare costantemente l’avanzamento della tua pratica e siamo sempre disponibili per rispondere a eventuali domande o richieste da parte dell’USCIS. Con ExportUSA al tuo fianco, hai un partner affidabile che ti assiste in ogni fase del processo, garantendo una procedura senza problemi e aumentando le tue possibilità di ottenere con successo il visto per gli Stati Uniti.