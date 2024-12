Le piazze segrete di Roma: itinerario tra le gemme nascoste della città eterna

Situata nel cuore del rione che ospita anche il ghetto ebraico, qui è possibile gustare anche alcuni piatti della tradizione come i carciofi alla Giudia. La piazza, inoltre, è dominata dalla Fontana delle Tartarughe , un gioiello artistico che deve il suo nome a quattro piccole tartarughe scolpite in marmo africano bigio, delicatamente sorrette da efebi.

Al centro della piazza si trova una fontana di rara eleganza, progettata nel 1589 da Giacomo Della Porta . Commissionata come fontana “rionale”, la sua caratteristica principale è una bellezza sobria e senza ostentazione, in armonia con l’ambiente circostante.

Ecco una serie di piazzedi Roma che non tutti conoscono.

Roma è da molti considerata come una delle città più belle e affascinanti del mondo. Ogni anno migliaia e migliaia di turisti provenienti da ogni dove girano per le strade della città eterna e si stupiscono guardando le innumerevoli bellezze che la capitale custodisce.