I veicoli elettrici (EV) stanno diventando piuttosto popolari, e con l’aumento delle persone che passano all’elettrico, il bisogno di stazioni di ricarica per veicoli elettrici è in crescita. Le stazioni di ricarica EV permettono ai guidatori di ricaricare i propri veicoli su strada, e giocano un ruolo importantissimo nell’adozione più ampia dei veicoli elettrici. Questo blog approfondirà le basi delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici ed esplorerà i diversi tipi di ricarica disponibili.

Cos’è una stazione di ricarica per veicoli elettrici?

Una stazione di ricarica per veicoli elettrici è una stazione che fornisce energia elettrica per ricaricare i veicoli elettrici. È nota anche come strumento di sistema di alimentazione di veicoli elettrici (Electric Vehicle Supply Equipment, EVSE). Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici si possono trovare i luoghi pubblici come parcheggi e autostrade, nonché in case e aziende private.

Sono disponibili diversi tipi di stazione di ricarica per veicoli elettrici, e offrono diverse velocità di ricarica e livelli di potenza. Il tempo di ricarica dei veicoli elettrici può variare a seconda del tipo di stazione di ricarica utilizzata, della capacità della batteria del veicolo, e del livello di carica rimanente nella batteria.

Tipo di stazioni di ricarica EV

Ci sono tre tipo principali di stazione di ricarica per veicoli elettrici

Livello 1 Livello 2 Ricarica rapida DC

Carica di livello 1

La carica di livello 1 è l’opzione di ricarica più lenta e richiede una presa elettrica standard da 120 volt. Questa è la stessa presa che viene usata per le apparecchiature domestiche, come frigoriferi e lavastoviglie. La carica di livello 1 tipicamente offre un tasso di ricarica che va dai 5 agli 8 chilometri per un’ora. Questo significa che ci possono volere fino a 20 ore per caricare completamente un veicolo con una portata di 160km usando una ricarica di livello 1.

La ricarica di livello 1 è più adatta alle persone che hanno livello di guida quotidiano basso e possono lasciare i propri veicoli collegati durante la notte. È anche un’ottima opzione per le persone che vivono in appartamenti o condomini, dove l’accesso alle stazioni di ricarica potrebbe essere limitato.

Carica di livello 2

La ricarica di livello 2 richiede prese da 240 volt, simili a quelle usate per le asciugatrici elettriche. La carica di livello 2 tipicamente offre un tasso di ricarica che va dai 24 ai 40 chilometri per un’ora. Questo significa che ci possono volere fino a 4- 6 ore per caricare completamente un veicolo con una portata di 160km usando una ricarica di livello 2.

La carica di livello 2 è il tipo di stazione di ricarica per veicoli elettrici più basilare che si trova in luoghi pubblici, come parcheggi e centri commerciali. È inoltre un’opzione popolare per la ricarica domestica in quanto offre tempi di ricarica più rapidi rispetto alla carica di livello 1.

Ricarica rapida DC

La ricarica rapida DC, conosciuta anche come carica di livello 3, è l’opzione di ricarica più veloce disponibile per i veicoli elettrici. La ricarica rapida DC richiede una stazione di ricarica specializzata e offre un tasso di ricarica fino a 160 km di portata in soli 30 minuti. Questo significa che un veicolo elettrico con una portata di 160 km può essere completamente ricaricato in meno di un’ora usando la ricarica rapida DC.

La ricarica rapida DC si trova principalmente i luoghi pubblici lungo autostrade e aree urbane. È anche comunemente usata per flotte commerciali, come taxi e veicoli di consegna, in quanto offre opzioni di ricarica rapide e convenienti.

È importante notare che le stazioni di ricarica per veicoli elettrici possono anche offrire ulteriori vantaggio oltre alla semplice ricarica del veicolo. Alcune stazioni di ricarica possono offrire servizi aggiuntivi, come il lavaggio, la riparazione e la manutenzione dell’auto, e perfino minimarket. Questi servizi offrono un’ulteriore convenienza e valore all’autista, rendendo il possesso di un EV un’opzione più allettante.

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono una componente fondamentale dell’ecosistema di veicoli elettrici. Permettono ai guidatori di ricaricare i propri veicoli su strada e giocano un ruolo essenziale nell’adozione più ampia dei veicoli elettrici. Ci sono tre tipi principali di stazioni di ricarica: Livello 1, Livello 2, e Ricarica rapida DC, e ognuno di questi offre diverse velocità di ricarica e livelli di potenza.

Con l’aumentare delle persone che passano agli EV, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici continuerà a crescere ed evolversi, offrendo maggiore accessibilità e convenienza agli autisti.