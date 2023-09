Pulizie con il vapore: una scelta ecologica e conveniente 

Un metodo di pulizia piuttosto efficace, anche se spesso sottovalutato, è quello con il valore. Spesso, infatti, questo metodo di pulizia si è rivelato l’arma vincente per poter eliminare in modo semplice e veloce germi e batteri da tessuti e superfici.

Inoltre, la pulizia a vapore, oltre a essere efficiente, è anche pienamente ecologica, in quanto rispetta l’ambiente ed evita possibili sprechi.

I vantaggi della pulizia a vapore

La pulizia a vapore è una soluzione vantaggiosa da diversi punti di vista. In primo luogo, come brevemente anticipato, si tratta di un metodo ecologico per provvedere all’igiene quotidiana di un’abitazione o di un ufficio: l’utilizzo del vapore, infatti, non richiede l’impiego di detergenti chimici. Ciò contribuisce a preservare l’ambiente, ma permette anche di risparmiare il denaro necessario all’acquisto dei prodotti per la pulizia.

Un altro importante vantaggio è la possibilità di rendere più salubre l’ambiente, specialmente per coloro che soffrono di allergia o asma, poiché il vapore elimina acari, pollini e altri allergeni nell’aria senza utilizzare sostanze chimiche. In più, in questo modo è possibile ridurre l’esposizione a sostanze potenzialmente nocive per coloro che hanno il sistema immunitario debole, come gli anziani o coloro che soffrono di alcune malattie specifiche.

Ancora, utilizzare il vapore come metodo di pulizia può essere utile in caso di animali e bambini piccoli, che potrebbero ingerire in maniera accidentale i residui dei prodotti chimici presenti sulle superfici.

La pulizia a vapore è anche piuttosto efficace nella rimozione di sporco e macchie sulla maggior parte delle superfici, sciogliendo grasso, macchie ostinate, residui di cibo, muffe, ecc. Questo rende le operazioni di pulizia piuttosto rapide ed efficienti, consentendo un risparmio di tempo e fatica.

Il vapore, però, non è in grado solo di pulire ma anche di disinfettare le superfici: grazie alle alte temperature elimina virus, batteri e germi. Infine, è necessario sottolineare che per la produzione di vapore l’impiego di acqua è minimo, quindi è possibile ottenere un risparmio idrico.

Come pulire il pavimento con il vapore?

Per la pulizia dell’appartamento con il vapore è necessario dotarsi di un apposito strumento in grado di generare il vapore in maniera sicura ed efficiente, come il vaporetto Polti .

Un pulitore a vapore, infatti, è uno strumento utile e facile da utilizzare, in grado di raggiungere anche gli angoli più ostici. Basta riempire il serbatoio d’acqua, attendere il riscaldamento del liquido fino al punto di evaporazione ed erogare il vapore nel punto desiderato, utilizzando la spazzola apposita o altri strumenti in dotazione.

Tuttavia, è necessario prima rimuovere lo sporco superficiale utilizzando un’aspirapolvere, così da garantire un’azione più profonda del vapore sulle piastrelle.

Pulire altre parti della casa utilizzando il vapore

Purtroppo, pulire giorno per giorno il pavimento di casa non è sufficiente per poter garantire un’igiene totale dello stesso. La classica scopa con lo straccio non è in grado di eliminare lo sporco al 100%, infatti, una parte di esso si accumula nelle fughe delle mattonelle ed è difficile eliminarlo se non si utilizzano gli strumenti giusti.

Con un pulitore a vapore, invece, è possibile pulire anche le fughe delle mattonelle. Tutto quello che occorre fare è dirigere il getto di vapore sulle fughe, magari aiutandosi con lo spazzolino per rimuovere lo sporco più ostinato, sfregando in modo delicato.

Il vapore, in pochissimo tempo è in grado di agire sullo sporco, sciogliendolo ed eliminandolo senza particolari difficoltà. Il vapore può essere usato anche per pulire il piano cottura e le griglie. Anche in questo caso, ciò che bisogna fare per ottenere un risultato ottimale è puntare il pulitore a vapore intorno ai fornelli, asciugare con un panno asciutto e il gioco è fatto.