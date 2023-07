L’argomento delle criptovalute oggi è diventato assai popolare per quanto riguarda il tema degli investimenti e del trading online. Con il proliferare delle piattaforme dedicate a questo specifico settore finanziario, bisogna però informarsi prima di pensare se è arrivato il caso di investire o meno nelle criptovalute, che durante gli ultimi tempi sono entrate in una fase estremamente complessa e delicata. A molti investitori piace scambiare criptovaluta perché è una classe di attività estremamente volatile. Se riesci a cronometrare il mercato nel modo giusto, il trading di criptovalute può darti rendimenti molto più elevati rispetto agli investimenti tradizionali. Ovviamente questa volatilità comporta anche un rischio significativamente maggiore rispetto ad attività meno volatili.

Ora se vi state domandando Come acquistare criptovalute questo è il posto giusto. L’acquisto e la vendita di criptovalute avvengono su exchange di criptovalute. Il trader deve aprire un conto su un exchange compilando un modulo online. La maggior parte degli scambi exchange presenta un portafoglio ordini che indicherà quali trader stanno comprando e vendendo e dove lo stanno facendo. I trader di criptovalute hanno spesso uno dei due obiettivi: accumulare Bitcoin (BTC) e/o Ethereum (ETH) o realizzare un profitto in USD in un tempo più breve. In un mercato rialzista delle criptovalute, è abbastanza facile per il tuo portafoglio aumentare di valore in USD, ma è più difficile costruire la tua quota di Bitcoin. Per tenere traccia del valore del tuo portafoglio in termini di Bitcoin, puoi utilizzare uno dei migliori tracker di portafoglio crittografico (gratuito) dalla guida di Benzinga.

Scambiando attivamente la nostra criptovaluta, rischiamo però di perdere in termini di valutazione e di mercato. Poiché i prezzi delle criptovalute sono così volatili, non è raro che i trader perdano denaro scambiando rapidamente criptovalute. Questo è il motivo per cui così tanti appassionati di criptovalute si limitano a HODL i loro Bitcoin e altre criptovalute.

Come scambiare criptovaluta, oggi

Diamo un’occhiata a questi semplici passaggi per fare trading di criptovalute.

Creazione di un account al fine di operare nel brokeraggio di criptovaluta.

Prima di poter imparare a scambiare criptovaluta, devi creare un account con un broker di criptovalute. OKX, eToro, Uphold e WeBull sono tra i migliori broker di criptovalute sul mercato. Tutte e 3 queste opzioni offrono una semplice interfaccia utente e una varietà di altcoin tra cui scegliere. Per creare un account, dovrai fornire al tuo broker di criptovalute informazioni di identificazione personale, in modo simile all’apertura di un account con un broker di borsa. Alcune informazioni comuni che devi fornire durante la configurazione del tuo account includono il numero di previdenza sociale, l’indirizzo, la data di nascita e l’indirizzo e-mail.

Scegliere una criptovaluta su cui investire.

I trader di criptovalute più attivi allocano la maggior parte del loro capitale in Bitcoin ed Ethereum. Queste criptovalute si muovono in modo più prevedibile rispetto alle altcoin più piccole, quindi il trading con indicatori tecnici può essere più semplice. Molti trader di criptovalute assegnano una parte del loro capitale ad altcoin più piccoli. Sebbene le criptovalute a piccola capitalizzazione di mercato siano più rischiose delle criptovalute a grande capitalizzazione di mercato, offrono un potenziale di rialzo più elevato. Molte piccole altcoin sono aumentate di oltre il 1.000% nel giro di pochi mesi, rendendole investimenti interessanti per gli investitori tolleranti al rischio.

Scegliamo bene la nostra strategia per investire nel mercato dei Bitcoin

Ci sono una miriade di indicatori di trading tra cui scegliere e la maggior parte dei trader prende in considerazione molteplici fattori quando acquista e vende criptovaluta. Se non conosci gli investimenti, potresti prendere in considerazione l’acquisto di un corso di trading di criptovalute. Ci sono naturalmente scelte da fare in base al tipo di investimento e di rischio che vogliamo intraprendere per quanto concerne appunto la criptovaluta. Il programma One Core è stato presentato da diversi siti di informazioni finanziarie ed è uno dei preferiti di Benzinga. Dai un’occhiata a una recensione della piattaforma, prendi in considerazione l’iscrizione e cambia il tuo approccio al trading. Se sei un trader esperto, potresti già avere una strategia che usi per fare trading di azioni. Le strategie di trading azionario sono comunemente utilizzate anche per le criptovalute. Una strategia di trading preferita da molti trader è la teoria delle onde di Elliott. La teoria delle onde di Elliott si concentra sulla psicologia alla base del sentimento del mercato, quindi funziona particolarmente bene per asset speculativi come le criptovalute.