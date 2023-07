Riscaldamento elettrico a parete: come funziona, i vantaggi e i costi

Da diversi mesi le bollette del gas delle nostre abitazioni sono cresciute alle stelle. Complice il conflitto internazionale, la carenza di materie prime e la forte inflazione che colpisce non solo l’Italia, ma gran parte dei Paesi del mondo, oggi un cittadino si trova a spendere il 15% in più rispetto al 2021. Sebbene il Governo durante i mesi invernali abbia lavorato per porre un tetto al prezzo del gas a livello europeo e siano stati erogati diversi incentivi a privati ed aziende (che potrete consultare in modo specifico in questa pagina), la situazione non è di certo delle più rosee in vista dell’arrivo del nuovo inverno. Per questo motivo è importante iniziare a valutare quali possano essere le alternative per trovare un risparmio maggiormente stabile rispetto alle best practice a cui ci siamo affidati durante l’ultimo anno.

Nelle prossime righe cercheremo di approfondire tutto ciò che concerne il riscaldamento elettrico a parete, soluzione che, come vedremo nei prossimi paragrafi, si sta rivelando molto vantaggiosa e può portare un discreto risparmio fin da subito sulle nostre bollette domestiche.

Come funziona il riscaldamento elettrico a parete

Il riscaldamento elettrico a parete è un sistema che permette di riscaldare un’abitazione tramite il consumo di energia elettrica rispetto al tradizionale utilizzo di gas naturale. Nelle case di vecchia generazione è normalmente installata una caldaia alimentata a gas naturale che ha il compito di scaldare l’acqua ad una temperatura prestabilita che poi circolerà nei termosifoni, riscaldando così l’ambiente. In questo caso, questa soluzione prevede invece l’utilizzo dell’energia elettrica al posto del gas, eliminando così l’utilizzo di questa materia almeno in fase di riscaldamento della casa.

Chiaramente quando si parla di riscaldamento elettrico a parete è importante osservare come questa soluzione possa diventare ancora più efficiente e valida se abbinata a dei pannelli fotovoltaici che hanno il compito di generare energia elettrica direttamente dalla luce solare. Se volete approfondire meglio la questione e capire quanto il fotovoltaico possa farvi risparmiare, vi suggeriamo anche la lettura di questo articolo molto interessante.

Altro aspetto da considerare quando si parla di riscaldamento elettrico a parete è la possibilità di utilizzare dispositivi differenti a seconda del tipo di abitazione e di stanza da riscaldare, che vedremo insieme nei prossimi paragrafi.

I pannelli radianti elettrici a parete

I pannelli radianti sono dispositivi di nuova generazione che vengono posti in una parete. Negli ultimi anni vengono prodotti anche seguendo le linee e le colorazioni di design, in modo che si possano integrare alla perfezione sulle pareti di casa come se fossero quasi un quadro, uniformandosi all’ambiente e all’arredamento. Rispetto ai tradizionali termosifoni che emanano calore sempre minore man mano che ci si allontana, i pannelli radianti, detti anche riscaldatori a infrarossi a parete, sfruttano una tecnologia completamente differente.

La corrente elettrica ha infatti il compito di alimentare il pannello che emana raggi infrarossi che colpiscono i corpi solidi nella stanza, riscaldandoli senza disperdere il calore nell’ambiente.

Alternativa molto valida è quella di installarli all’interno della parete, in modo che il pannello possa riscaldare in modo diretto le mura della nostra abitazione, rendendo l’ambiente più confortevole durante l’inverno.

Se desiderate approfondire la questione e scoprire quali siano i modelli disponibili oggi in commercio, ci sentiamo anche di suggerirvi di visitare la pagina dedicata ai pannelli radianti per riscaldare le pareti sul sito web Warmset.it. Si tratta di una soluzione molto efficiente a livello energetico che permette anche di risparmiare enormi quantità di spazio, specialmente nelle case e nelle stanze di dimensioni ridotte.

Termoconvettori elettrici a parete

Altra soluzione che riguarda il riscaldamento elettrico sono i termoconvettori elettrici a parete. Hanno una forma che ricorda quella di un climatizzatore e vengono posti in verticale (si possono poggiare a terra o sospendere) ancorati al muro. Qui il funzionamento è leggermente differente, in quanto la corrente elettrica ha il compito di surriscaldare una resistenza che riscalda l’aria. Per i non addetti ai lavori, si può riassumere dicendo che questo dispositivo è molto simile ad un climatizzatore ad aria calda. La soluzione è altrettanto efficiente, anche se adatta maggiormente alle abitazioni che hanno spazio da dedicare ai termoconvettori. Inoltre, elemento da non sottovalutare, è sempre molto importante in entrambi i casi farsi aiutare da tecnici e progettisti esperti in materia, in quanto non è detto che un solo dispositivo sia in grado di riscaldare una stanza di grandi dimensioni.

Riscaldamento elettrico a parete: quali sono i vantaggi e quanto costa?

Le soluzioni menzionate presentano anche enormi vantaggi. Dalla riduzione del consumo energetico tramite dispositivi di nuova generazione all’abbattimento dei costi in bolletta, specialmente se abbinati al fotovoltaico, i sistemi di riscaldamento elettrico a parete possono dare un forte beneficio alla vostra abitazione e alle vostre tasche. Notiamo inoltre che i costi di installazione sono leggermente ridotti rispetto ai tradizionali impianti di riscaldamento idraulici, così come sono minori i guasti e le rotture che comporterebbero costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda i costi, notiamo che la convenienza è facile da intuire: in media per un sistema di riscaldamento elettrico a parete si spendono circa 30 € al metro quadro, cifra che è in linea con gli impianti idraulici alimentati a gas. La grande convenienza è la riduzione dei costi in bolletta e di manutenzione, che ci permetteranno di rientrare dell’investimento in poco tempo.