Rivestimenti per pareti: arredare con stile e praticità

Molte volte sul nostro sito abbiamo parlato di arredamento, per aiutare tutti i nostri lettori a prendere scelte per la propria casa o la propria attività con un occhio attento a stile e praticità: sostenibilità ambientale dei tessuti , stile all’italiana integrato con il design , arredamento in stile nordico , e chi più che ne ha, più ne metta.

Non abbiamo invece mai parlato di rivestimenti per pareti, che sono esattamente un connubio perfetto tra questi due elementi: eleganza e versatilità, stile e praticità.

Ecco quindi alcuni esempi e suggerimenti per rivestire le pareti proprio con questo materiale!

Tutti i vantaggi dei rivestimenti per pareti

Il rivestimento in piastrelle presente una lunga serie di vantaggi per il consumatore finale:

è ignifugo e contribuisce a mantenere la casa più salubre e più sicura nel tempo. Inoltre, questa sua caratteristica lo rende perfetto anche per il rivestimento di ambienti di lavoro, anche se complessi dal punto di vista della sicurezza è resistente nel tempo e molto facilmente lavabile con prodotti di uso comune (acqua tiepida, panni in microfibra e detergenti delicati sono più che sufficienti per la maggioranza dei materiali di produzione delle piastrelle, infatti), il che riduce la necessità di dover acquistare strumenti e prodotti specifici, oppure di dover gestire quotidianamente graffi, macchie e sporcizia che si accumula ogni giorno. Questa caratteristica rende le piastrelle più lisce e più resistenti ideali anche per il rivestimento di spazi dedicati ai bambini, sia perché la superficie sarà meno soggetta a usura e macchie, sia perché i detergenti necessari possono essere più delicati e meno tossici o irritanti per occhi e pelle sensibile dei più piccoli. Puoi trovare già in questo articolo alcuni suggerimenti molto utili per mantenere un rivestimento in piastrelle in perfette condizioni. è versatile: dato che una piastrella può venire prodotta in moltissimi materiali, pattern, texture, forme, dimensioni e colori, si può applicare questo rivestimento a tutte le stanze, dalla cucina al bagno fino a soggiorni e camere da letto, per personalizzare l’ambiente in maniera davvero completa e decisamente meno banale rispetto alla classica pittura muraria.

Se sei interessato in particolare al rivestimento in gres porcellanato (uno dei materiali da rivestimento più pratici, per la sua scarsa porosità, ed estremamente versatile per foggia e colore) non possiamo che consigliarti questo articolo: https://www.bonacinaceramiche.it/2022/02/22/idee-e-spunti-per-rivestire-le-pareti-con-il-gres-porcellanato/

Posa professionale

Gran parte dell’effetto complessivo di un rivestimento in piastrelle è determinato dalla qualità della posa.

Un posatore professionista che agisce su un progetto ben determinato potrà aiutarti a:

isolare efficacemente la parete, rendendola perfettamente impermeabile ed evitando la formazione di muffa, l’eccessivo aumento di umidità della stanza, le infiltrazioni di acqua e il potenziale distacco delle piastrelle mantenute in condizioni non ottimali avere a disposizione le istruzioni più chiare e più semplici per manutenere nel tempo il tuo prodotto finito, per fare in modo che la futura operazione di sostituzione delle piastrelle non sia determinata dalla necessità di sostituirle ma dal desiderio di rinfrescare gli ambienti o cambiarne lo stile evitare qualsiasi spreco di materiale, dovuto ad un uso poco corretto di materiali, collanti o strumenti

La scelta del produttore

L’altro elemento di cui è doveroso tenere conto nella scelta è ovviamente la selezione del produttore.

Un produttore o rivenditore di piastrelle di altissima qualità ha di media queste tre caratteristiche: