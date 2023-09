Sex toys per lui: i più venduti e i benefici dimostrati dalla scienza

Negli ultimi anni i temi legati alla masturbazione, maschile e femminile, sono (finalmente) entrati a pieno diritto nel dibattito pubblico, nei media generalisti e nel mondo dei social network. Sono cadute le connotazioni culturali negative e i tabù, la scienza ha ampiamente dimostrato i benefici legati all’autoerotismo e il mondo dei sex toys è stato protagonista di un’espansione senza precedenti. Basti pensare che il mercato vale a oggi in Italia circa 600 milioni di euro e gli esperti affermano che supererà i 120 miliardi a livello globale entro il 2026. Oggi parleremo proprio degli oggetti di piacere e andremo a scoprire i più amati e venduti dal pubblico maschile. Ma soprattutto ci concentreremo sui risultati delle ricerche scientifiche legate agli effetti positivi, fisici e psicologici, della masturbazione.

Il mondo dei sex toys maschili ha dovuto affrontare due credenze estremamente radicate prima di affermarsi in maniera definitiva. La prima è quella che che sia sufficiente la mano per darsi piacere. La seconda è che il benessere dell’uomo sia legato soltanto alla stimolazione del pene. In realtà non è così e il catalogo degli oggetti più venduti, nel nostro Paese e nel resto del pianeta, è lì a dimostrarlo.

Il masturbatore Fleshlight

Negli USA, e da qualche anno anche in Italia, l’oggetto che va per la maggiore è l’ormai celebre Fleshlight (trovate la intera collezione su Real Sex Doll), Il Fleshlight è un sex toy che riproduce alla perfezione la vagina femminile (o in alternativa l’ano e la bocca), con tanto di nervature, scanalature e particolari anatomici curati in ogni minimo dettaglio. I Fleshlight vengono realizzati con materiali soffici, anallergici e di derivazione medica e sono in grado di regalare a chi li usa sensazioni estremamente realistiche. In più è arrivata recentemente la serie “Girl” ispirata alle più grandi star mondiali del cinema a luci rosse, riscuotendo un enorme successo tra gli appassionati.

Accanto ai Fleshlight, tra i più venduti, troviamo i vibratori ad anello e gli anelli vibranti, gli stimolatori prostatici, e gli anelli pensati per la coppia, spesso regolabili tramite app e connessioni bluetooth. Il tutto da aggiungere alle nuove bambole sessuali Real Doll iperrealistiche, anch’esse commercializzate da RealSexDoll.it, e che rappresentano, probabilmente, l’apice del connubio tra tecnologia e oggetti di piacere.

I benefici della masturbazione secondo la scienza

Come dicevamo in precedenza, la scienza ha ampiamente dimostrato i benefici derivanti dalla masturbazione, sia a livello psicologico che di salute fisica. In primis l’autoerotismo è uno dei migliori metodi per migliorare la conoscenza del proprio corpo. Si scoprono le zone che regalano più piacere, vengono sperimentati gesti, ritmi e movenze e si impara a capire cosa piace e cosa dà fastidio.

Una conoscenza che migliora, di conseguenza, anche i rapporti di coppia. Masturbarsi e condividere la stimolazione delle zone erogene con il proprio partner aumenta l’intesa e il desiderio e regala amplessi decisamente più soddisfacenti ed appaganti.

L’autoerotismo riduce livello di stress

La scienza ha poi dimostrato i benefici che autoerotismo e masturbazione hanno a livello ormonale e fisico. L’orgasmo fa sì che il nostro corpo rilasci endorfine e catecolamine, sostanze che migliorano l’umore, riducono i livelli di stress quotidiano e favoriscono il buon sonno.

Diverse ricerche, invece, sottolineano come gli uomini che hanno più di 5 orgasmi a settimana sembrano avere un rischio minore di contrarre un cancro alla prostata. Pare infatti che l’eiaculazione, favorendo il ricambio di liquido prostatico e seminale, riduca la probabilità di incappare in infiammazioni e infezioni di vario tipo. Al momento non è stata dimostrata la correlazione diretta di causa-effetto tra masturbazione e tumori ma quello che è certo, e i dati sono lì a dimostrarlo, è che una vita sessuale attiva ha un influsso benefico sulla salute complessiva dell’organo.

Autoerotismo e sistema immunitario

Effetti benefici dell’autoerotismo e dell’uso dei sex toys sono anche i miglioramenti dell’efficienza del sistema immunitario. Masturbarsi aiuta la produzione di immunoglobulina, importante anticorpo che difende il nostro organismo da malattie di stagione come influenza, raffreddore e asma.

Autoerotismo ed eiaculazione precoce

I sex toys, così come la masturbazione, sono anche ottimi mezzi per combattere la disfunzione erettile e l’eiaculazione precoce. Ritorniamo in questo caso alla conoscenza di sé stessi. Non soltanto masturbarsi riduce l’ansia da prestazione. Ma è anche un ottimo metodo per rafforzare i muscoli del pavimento pelvico, ovvero dei principali responsabili del mantenimento dell’erezione.

Autoerotismo e apparato cardio-respiratorio

Che dire, infine, dei benefici per l’apparato cardio-respiratorio e per il controllo del peso. L’orgasmo, l’autoerotismo e i rapporti completi, comportano un notevole consumo di calorie e un miglioramento delle funzionalità cardiache e respiratorie. Gli stessi risultati che potremmo raggiungere con una intensa seduta di allenamento fisico.