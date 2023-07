Ad oggi la manifattura additiva in ambito industriale offre tante opportunità rispetto ai sistemi di produzione più tradizionali e comuni. Infatti, la stampa 3D permette di avere pezzi su misura in modo più facile, rapido ed economico. Il vantaggio è ancora maggiore nel momento in cui hai tra le mani un progetto che presenta diverse complessità geometriche oppure hai bisogno di pezzi su misura con piccole tirature. Si tratta del sistema ideale che fa al caso tuo per la realizzazione di prototipi realmente funzionanti ma anche per attrezzature o pezzi intermedi e da uso finale con un risparmio significativo, sia in termini economici che di tempo.

Un approvvigionamento di pezzi migliore

Se ti stai domandando perché anche tu come tanti altri dovresti passare a 3DS Stampa online, sappi che dotarsi di questa attrezzatura all’avanguardia aumenta l’efficienza nell’intero processo di produzione. Infatti, il flusso di lavoro digitale comporta benefici quale maggiore agilità dell’attività aziendale poiché riesci a internalizzare tutte le fasi della produzione.

Invece di dover aspettare i pezzi che ti servono dei tuoi fornitori, realizzare direttamente da te riducendo tutti i rischi collegati alla catena di approvvigionamento da cui costi maggiori e tempi a volte imprevedibili. Io sostanza, hai il pieno controllo di tutta la catena di approvvigionamento, ottenendo parti e pezzi reperibili per tutti i processi interni. Basta con strozzature e carenze con i rifornimenti che negli ultimi tempi hanno rappresentato una minaccia tangibile per tutte le attività di produzione.

La stampa additiva è affidabile

Grazie alla stampa additiva produci tutto quello che ti serve, quanto ti serve senza costi e tempi extra. È già evidente quindi quale sia il vantaggio della stampa 3D che ad oggi risulta la tecnologia più performante e affidabile grazie ai progressi fatti negli ultimi anni. La stampa additiva soddisfa tutte le esigenze di un’impresa di produzione risultando veloce, affidabile e precisa allo stesso tempo facendo di ottenere prodotti di alta qualità.

La tecnologia 3D è facile da usare

Sbagli di grosso se credi che una stampante 3D sia difficile da utilizzare poiché negli ultimi tempi anche le macchine industriali possono essere governate da operatori non per forza specializzati. Esistono dei software per la stampa 3D che risultano semplici da utilizzare e intuitivi. Inoltre, le automazioni possibili facilitano ancora di più i processi produttivi nella tua azienda, aggiungendo un altro motivo per cui dovresti adottarla il prima possibile. Imparare ad usare questa tecnologia additiva non è difficile e ti permetterà di entrare nell’era dell’industria 4.0.

I materiali più innovativi

Infine, quando si parla di come mai dovresti adottare anche tu nella tua azienda la stampa 3D, tieni presente che questo ti dà la possibilità di utilizzare i materiali più innovativi. Si sono infatti allargate di molto le applicazioni concrete della tecnologia, cioè significa una maggiore disponibilità di materie per soddisfare anche le richieste più esigenti. Ad esempio, la tecnologia additiva supporta perfettamente le alte temperature, gli agenti chimici e simili aiutandoti ad ottenere tutto quello che ti serve.