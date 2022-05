La stampa foto è più semplice e conveniente online. Grazie a ilfotoalbum, servizio stampa foto di qualità, è possibile ottenere immagini nitide e professionali come se fossero state scattate da un fotografo, anche se in realtà sono state scattate con uno smartphone.

Infatti, la stampa delle foto non dipende più dal singolo fotografo, ma si può ottenere direttamente caricando le immagini su Internet attraverso portali online dedicati a questo servizio.

Al termine della richiesta di stampa si potrà scegliere se inviarla direttamente a casa, o in ufficio, oppure se è caso di organizzare un regalo con un album dei ricordi. In questo modo saranno proprio i ricordi il regalo e non il fotolibro in sé, ma sarà comunque una grande emozione.

Ecco perché fare la stampa delle foto direttamente su Internet e quali sono i vantaggi.

Stampa foto, perché farla online

Perché così tante persone scelgono di stampare le proprie foto online quando il supporto è cartaceo? Scopriamolo insieme!

1. Si risparmia rispetto alla stampa a casa o dal fotografo

L’alternativa alla stampa delle fotografie attraverso il servizio online è fare da soli con la stampante di casa. Questa soluzione può sembrare semplice in un primo momento, ma in realtà è un grande problema.

Le foto non vengono mai bene! Infatti, la carta utilizzata per la stampa comune non è adatta e i colori cambiano in continuazione, risultando diversi a un confronto tra la versione digitale e la versione cartacea.

In più, la foto non riesce a restare nel tempo, proprio per via della qualità della carta scadente. Anche se si utilizzasse una carta fotografica, sono pochissime le stampanti attrezzate per poter offrire colori nitidi, anche perché si tratta di stampanti da ufficio, che sono programmate per i documenti o comunque per non gestire al meglio le immagini a colori.

Un’altra alternativa sarebbe rivolgersi a un fotografo professionale sul posto, ma sono molto difficili da trovare, perché i tempi sono cambiati. In più è anche molto difficile trovare a disposizione un fotografo esperto che sia in grado di stampare le foto e di non lamentarsi della bassa risoluzione, oppure dello scatto al cellulare. Non è detto che la risoluzione sia quella richiesta. Infatti, il fotografo non potrà dare una preview delle foto prima di ritirarle.

Un altro aspetto importante – e che molti sottovalutano – è che il fotografo consegna le foto solo a chi le ha richieste, quindi costringe chi utilizza il servizio a recarsi in negozio pur di entrare in possesso delle foto, vanificando qualsiasi tipo di sorpresa.

2. La stampa è eccellente

Quando si sceglie un servizio online per stampare le proprie foto, la qualità della stampa è eccellente. Si possono scegliere anche tanti formati diversi di carta fotografica. Infatti, quando si stampa da soli o dal fotografo, con molta probabilità la qualità di carta lucida per la stampa sarà di un tipo.

Invece con un servizio dedicato su Internet c’è la possibilità di avere più tipi di carta e di ottenere una stampa eccellente. In più, si ottiene anche un ottimo rapporto qualità prezzo, perché un sito ha un gran numero di ordini e quindi può offrire un prezzo più basso di stampa.

3. Si possono spedire le foto come regalo

Molte persone sottovalutano l’imbarazzo di dover fare un regalo. Infatti bisogna trovare l’occasione giusta, la persona a cui si invia il regalo non deve essere impegnata in qualcos’altro, ci deve essere la giusta atmosfera (soprattutto quando il regalo è dettato dal cuore o comunque viene fatto a una persona speciale), eccetera.

Per evitare tutti questi problemi si può scegliere di spedire le foto direttamente al destinatario del regalo. Per farlo, basta inserire come indirizzo di spedizione l’indirizzo della persona che deve ricevere il regalo e come indirizzo di fatturazione il recapito della persona che sta effettuando l’ordine.

In più, si potrà scegliere anche una confezione regalo speciale senza doversi cimentare nell’impacchettare delle foto nel modo migliore. Il formato giusto sarà a disposizione direttamente sul sito.

Stampa foto, a chi rivolgersi su Internet

Le foto in stampa sono un ottimo modo per ricordare a occhi aperti e per riscoprire il proprio passato, come ha dimostrato anche una recente ricerca in merito. Per vivere questa emozione straordinaria, oggi si possono inviare le proprie foto a IlFotoAlbum.

Per ottenere un fotolibro con i propri ricordi, basta selezionare il servizio sul sito ufficiale e richiedere la stampa delle foto. Le immagini arriveranno direttamente a casa, oppure dove si vuole spedirle direttamente, indicando l’indirizzo di spedizione diverso da quello di fatturazione.