La surroga del mutuo è un’opportunità molto interessante per chi è già titolare di mutuo e desidera usufruire di condizioni migliorative nella restituzione del finanziamento.

Effettuare la surroga di un mutuo significa eseguire una vera e propria portabilità, dunque trasferire il mutuo da una banca ad un’altra al fine di ottenere, come detto, condizioni più vantaggiose o comunque più confacenti alle proprie esigenze.

La Legge Bersani del 2007

La surroga del mutuo è un’opportunità piuttosto recente, essendo stata introdotta nel 2007 tramite la cosiddetta Legge Bersani.

Prima di tale anno, chi attivava un mutuo con una banca era obbligato a rispettarlo fino all’estinzione, oggi invece vi è la possibilità di effettuare una portabilità verso un altro istituto.

L’aspetto più rilevante di questa legge è nel fatto che l’istituto bancario presso cui si è già ottenuto un mutuo non può opporsi ad un’eventuale richiesta di surroga da parte di un suo cliente, ovviamente a condizione che tutte le rate dovute siano state pagate, si sta dunque parlando di un vero e proprio diritto del consumatore.

Come può cambiare un mutuo dopo una surroga

Come detto, l’effettuazione di una surroga del mutuo ha l’ovvio obiettivo di ottenere delle condizioni migliorative, ma che cosa significa questo?

Attraverso questa portabilità ci si può indirizzare verso un mutuo che preveda un tasso d’interesse più basso, ma non solo: si può anche optare per un mutuo con una diversa tipologia di tasso d’interesse (fisso, variabile, variabile con CAP ecc.), inoltre si può variare anche la durata dell’ammortamento.

Quando è utile effettuare una surroga

Dal momento che, come detto, tramite la surroga si può divenire titolari di un prodotto con caratteristiche del tutto diverse rispetto a quello ottenuto originariamente, i casi in cui la surroga può essere conveniente sono molto variegati.

Tendenzialmente, si può affermare che la surroga è un’opzione conveniente soprattutto per mutui “giovani”, dunque finanziamenti che sono stati attivati da poco e per i quali è necessario pagare ancora molte rate: in questi casi l’ottenimento di condizioni migliorative può implicare un grande risparmio.

Se, al contrario, l’estinzione del mutuo volge verso la fine, la convenienza di una surroga sarà sicuramente più limitata, e bisogna considerare anche che in casi simili gli istituti bancari verso cui si vuol rivolgere la portabilità potrebbero negare l’opportunità, reputandola troppo poco vantaggiosa.

Come trovare la migliore surroga

Oggi non è affatto complicato trovare le opportunità più vantaggiose per quel che riguarda la surroga del mutuo: anche in questi casi, infatti, si può far riferimento ai comparatori online.

I comparatori, è utile ricordarlo, sono siti web completamente gratuiti in cui è possibile visualizzare con un semplice click tutte le alternative più adatte alle proprie specifiche esigenze, che si tratti di mutui, finanziamenti di altro genere, conti correnti e prodotti di ogni tipo.

Il portale Telemutuo, ad esempio, propone delle opzioni di ricerca specifiche per la surroga del mutuo : è sufficiente indicare pochi semplici dati per visionare le opzioni più vantaggiose per il proprio caso.