Roma, 11 dic – I compagni si mettano l’anima in pace: la regina del salotto tivvù berlusconiano, il simbolo dei sentimenti e del dolore un tanto al chilo, colei che insieme a Salvini ha recitato il rosario in diretta, è roba loro. Sì perché Barbara D’Urso in una intervista concessa al settimanale Oggi ha parlato chiaramente delle sue simpatie politiche: “Votavo per il Partito Comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò”.

Barbara D’Urso: una comunista con Berlusconi

Altro che allusioni alla discesa in campo in stile Berlusconi, come titolato da diversi giornali in queste ore. La Barbara nazionale annuncia che prima o poi scenderà in politica, ma ribadisce a chiare lettere la sua collocazione a sinistra. Un rospo duro da mandare giù per tutti quei semicolti progressisti che vedono come fumo negli occhi la “tv spazzatura” della D’Urso. Eppure recentemente qualche segnale la conduttrice di Domenica Live l’aveva inviato: l’appello pro Lgbt rifilato in diretta alla Meloni parla chiaro.

Come si coniuga dunque il passato comunista di Barbarella con il rapporto “speciale” tra lei e Berlusconi? Chissà che la discesa in campo della D’Urso non sarà nell’ottica di un nuovo patto del Nazareno, visti anche i recenti ammiccamenti dell’ex Cav al Pd. In ogni caso la politica non sembra essere il principale interesse della D’Urso, che nell’intervista ad Oggi parla anche dei suoi valori di riferimento: “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato… In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione…”.

Davide Romano