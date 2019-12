Roma, 13 dic – Dopo l’euforia, le lacrime. Ormai è un meccanismo ben rodato: la sinistra si auto-illude che tutto vada bene, che la «società civile» sia immune dalle folate populiste, pubblica sondaggi che infondono speranza e ottimismo. Poi, immancabilmente, le urne raccontano un’altra storia. E lì partono gli alti lamenti da vecchia zia: «O signora mia, ma dove andremo a finire?». Il referendum per la Brexit e l’elezione di Trump – tra il remain che avrebbe trionfato e Hillary Clinton in vantaggio fino all’ultimo – ci hanno invece restituito le facce impietrite di Beppe Severgnini e Giovanna Botteri, increduli di fronte al rovinoso crollo delle loro convinzioni maturate tra solidissime torri d’avorio.

«Nessuno vuole più la Brexit» (cit.)

Questo bel bagno di realtà avrebbe dovuto essere salutare. E invece la sinistra, affetta da quella che possiamo chiamare la «sindrome di Hillary», ha continuato ad alimentare illusioni per poi consegnarsi impreparata a bruschi risvegli. Certo, in vista delle elezioni britanniche, nessuno ormai poteva sostenere che Boris Johnson non ce l’avrebbe fatta. Anche se a una vittoria così netta di «BoJo» credevano in pochi. Ma nei mesi precedenti sono state parecchie le voci che ci raccontavano di una Gran Bretagna che si era pentita della Brexit. Ecco un piccolo florilegio delle perle più succose: In Inghilterra tanti hanno cambiato idea. E ora dicono: «Restiamo» (Agi); «pressoché tutti i sondaggi degli ultimi mesi prevedono, in caso di secondo referendum, una vittoria del ‘Remain’» (Youtrend); Nessuno vuole più la Brexit: cinque milioni di inglesi firmano per il «remain» (Globalist). Le citazioni potrebbero moltiplicarsi, ma ci fermiamo qui.

Hillary, pagaci da bere

Da tutto questo emerge che la sinistra, vittima della sindrome di Hillary, preferisce continuare a raccontarsi la favola della buonanotte, anziché fare i conti con la realtà. I media mainstream hanno bombardato gli elettori britannici per tre lunghi anni, e hanno ripetuto sempre lo stesso mantra: il leave lo hanno voluto i bifolchi e i vecchi rincoglioniti, mentre i giovani e i cittadini colti sono per la Ue, devono solo trovare il tempo di andare a votare tra un apericena e l’altro. Ecco, stavolta il tema dominante delle elezioni era proprio la Brexit. Impossibile che i giovani londinesi con lo smartphone sempre connesso in mano e i valori globalisti nel cuore non lo sapessero. Eppure, Boris Johnson e il suo slogan Get the Brexit done («realizziamo la Brexit») hanno sbancato. Ma alla fine va bene così: la sinistra continui pure a cullarsi nel suo mondo fatato. Dove i giovani sconfiggono il populismo e Hillary è ancora in vantaggio.

