Roma, 17 nov – Le case occupate sono uno dei drammi maggiori dei nostri tempi. Vedere indebitamente “rubata” la propria dimora è un crimine di una gravità inaudita, contro cui la legge attuale protegge molto poco (per usare un’espressione eufemistica).

Case occupate, la proposta di Fuori dal coro

Come riporta Tgcom24, la trasmissione Fuori dal coro, diretta da Mario Giordano, ha da tempo avviato una campagna di inchieste sulle case occupate. Arrivando anche a una proposta di legge che arriverà ad essere discussa in Parlamento. È infatti partito l’iter per la presentazione di un progetto di legge che tuteli i proprietari di case. Giordano da diverso tempo combatte contro chi occupa abusivamente le case, e nelle scorse settimane aveva proposto il seguente testo: “Chi risulta legittimo proprietario di una casa deve poterne entrare in possesso in qualsiasi momento a meno che nella casa non ci sia un inquilino con regolare contratto d’affitto e con tutte le rate debitamente pagate”.

L’approdo in Parlamento

Pare proprio che la proposta andrà in Parlamento, dove il primo firmatario dovrebbe essere Tommaso Foti di FdI. Poi altri parlamentari che sottoscriveranno il testo, come Alessandro Cattaneo di Forza Italia, Bruno Astorre del Pd e Giulio Centemero della Lega. Foti a tal proposito ha dichiarato di condividere “pienamente il contenuto della proposta”. Poi ha aggiunto: “Garantisco che entro questa settimana il testo sarà presentato. Lo presenteremo alla Camera e il presidente l’assegnerà alla Commissione giustizia e si potrà vedere se si arriva a un testo unificato di accelerare moltissimo i tempi andando in sede legislativa”.

Alberto Celletti