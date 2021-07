Ddl Zan, parla Marsella (CasaPound): “La nostra protesta contro legge liberticida” (Video)

Roma, 6 lug – Luca Marsella, consigliere municipale di CasaPound a Roma, parla ai microfoni del Primato Nazionale. “In piazza oggi contro una legge liberticida, che nasconde dietro di sé il business dell’utero in affitto e delle adozioni alle coppie omosessuali”.

Circa 250 militanti di CasaPound Italia sono arrivati in corteo in piazza San Silvestro nelle adiacenze del Senato, a Roma, per opporsi in maniera categorica al ddl Zan. Cpi ha annunciato che sarà in piazza anche il 13 luglio o quando sarà votato il disegno di legge a Palazzo Madama.

Cristina Gauri