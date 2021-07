Roma, 6 lug – “White IPA Matters” è il nome con cui il birrificio polacco Mentzen ha battezzato la sua ultima birra. Nello spot che lancia il nuovo prodotto, si vede un barman nero gustarsela di cuore. Il gioco è voluto con lo slogan “Black Lives Matter” ma qualcuno non ha gradito l’humour del tutto.

“White IPA Matters”, lo spot dello scandalo

Un birrificio polacco ha suscitato indignazione e scandalo per aver chiamato la nuova birra “White IPA Matters” e per la relativa pubblicità che lancia il nuovo prodotto, che ha per protagonista un barista nero e un bar dall’ambientazione “americana”. Il birrificio Mentzen, che secondo il Daily Mail sarebbe di proprietà del politico di destra Slawomir Mentzen, è stato subissato di lamentele da parte di chi si è sentito offeso sia dal nome della birra “White IPA Matters” che dallo spot, giudicato razzista.

Nel video si vede un barista nero che pulisce i bicchieri in un bar pieno di simboli Sudisti, tra i quali spicca una bandiera confederata. Poi la telecamera indugia di nuovo sul barista, al quale un cliente (bianco) offre una bottiglia di “White IPA Matters” che il nero, poi beve di gusto. Dice addirittura. “E’ proprio quello di cui avevo bisogno”.

“Il gusto della stravaganza”

Il birrificio afferma che la birra ha “il gusto della stravaganza” con una combinazione di luppolo e “Earl Grey nero” che conferisce un “gusto luppolato e fruttato con un aroma di tè”. Ma Rafal Pankowski della Never Again Association ha dichiarato: “La birra sfrutta la morte di George Floyd e il contraccolpo razzista al movimento globale Black Lives Matter”. E ancora: “Facendo in modo che una persona di colore beva questa birra disgustosa per scopi promozionali, si prendono gioco delle vittime del razzismo”.

La carriera di Mentzen

Il proprietario del birrificio Mentzen, che ha iniziato a produrre birra lo scorso anno, è membro del partito della Confederazione di destra della Polonia. Altre birre prodotte dal birrificio includono la “Polish Freedom” e la “Keeper of Texas”. Mentzen si è candidato due volte, una per le elezioni locali a Torun nel 2018 e anche per il Parlamento europeo nel 2019. Non è stato eletto in nessuna delle due occasioni.

Ilaria Paoletti