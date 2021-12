Roma, 24 dic – Il presidente del Consiglio ci aveva assicurato che il green pass è «una misura che dà garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose». Peccato che non sia affatto vero: anche chi è vaccino può risultare positivo e contagiare gli altri. Con buona pace di Mario Draghi e delle sue supercazzole. Peggio ancora: pure chi si è fatto la terza dose è a rischio contagio. Lo sa bene Alessandro Di Battista che, malgrado il richiamo, è risultato positivo al Covid.

Dibba in versione Fedez

L’ex esponente del M5S ha pubblicato ieri un post che ha fatto molto discutere. All’inizio Dibba ha descritto un quadro familiare prenatalizio dai toni idilliaci: «Io che scrivo un articolo, Sahra che fa le traduzioni (a proposito, se siete interessati a traduzioni italiano-francese-italiano e a classi di conversazione anche online contattatela su instagram o via mail)», esordisce l’ex pentastellato, non mancando di fare pubblicità alla sua compagna, in pieno stile influencer. E poi c’è «Andrea che disegna un T-Rex e Filippetto da Pescara, meglio noto come Attila, che fa finta di essere calmo… questo il nostro Natale un po’ particolare».

Di Battista positivo al Covid (con terza dose)

Infine, la notizia choc: «Io e Sahra siamo positivi (io ho fatto anche la terza dose). Auguriamo a tutti Buon Natale!». Certo, essendo positivo al Covid, per Di Battista non si profila una vigilia tanto allegra. Ma questo, d’altra parte, è il rischio che corrono un po’ tutti gli italiani. Inclusi i vaccinati con terza dose, che speravano nella puntura per sentirsi più sicuri. Eppure, nonostante tutto, Draghi ha insistito per varare un decreto Festività che penalizza soprattutto i non vaccinati. Quasi a rimarcare ancor di più che il green pass non ha nulla di scientifico: non è una misura sanitaria, ma squisitamente politica. E pensare che ormai lo dice pure Crisanti…

Elena Sempione