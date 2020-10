Roma, 6 ott – Porti aperti, confini spalancati. Non poteva chiedere di meglio Oliviero Toscani dal nuovo Dl immigrazione, che di fatto va a smantellare i decreti Sicurezza di Salvini e può far sorridere gli immigrazionisti d’ogni colore e tessera di partito. E infatti il controverso fotografo dei Benetton è felice come una pasqua: «Finalmente un po’ più di civiltà, benissimo. Per fortuna che ci son riusciti, adesso ci vuole immediatamente l’abolizione della Quota 100 e lo ius soli, subito, veloci», ha dichiarato festante ai microfoni dell’Adnkronos.

«Io buonista? È un ragionamento da macho imbecille»

Toscani, insomma, è molto soddisfatto e non vedeva l’ora di farlo sapere: «Io spero – ha aggiunto – che stiamo andando, anche se con molta lentezza, verso l’essere più civili. Quella è la strada se vogliamo sopravvivere. Ora si comincia a capire che il sovranismo era tutto sbagliato. Vuol dire che stiamo cominciando a ragionare». La stoccata al suo acerrimo nemico Salvini è evidente. E infatti prosegue rispondendo anche alle accuse di buonismo: «Io non sono assolutamente un buonista. È un ragionamento da macho imbecille, da fratelli bianchi. Non è buonismo, è giustizia».

Toscani ora vuole lo ius soli

Toscani, del resto, non ha mai nascosto le sue simpatie per una legge come lo ius soli: «Trasportiamo i migranti sulle navi Costa Crociere, loro sono il futuro», aveva detto qualche settimana fa. E ora rincara la dose: «Accettiamo il fatto che dovremmo vivere in uno stato di diritto: se non è per tutti, non è uno stato di diritto. Deve essere per tutti altrimenti c’è una discriminazione. Io lo faccio anche egoisticamente, voglio vivere in una società moderna e civile. La libera circolazione dell’essere umano è una grande opportunità». In tutto questo, però, il fotografo vede ancora un ostacolo nel M5S, da lui reputato troppo tiepido sull’immigrazionismo d’assalto: «Bisogna che questi 5 stelle si decidano da che parte vogliono essere, e lascino cascare le loro promesse inutili», ha concluso.

Vittoria Fiore