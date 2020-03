Roma, 18 mar – E’ Rocco Casalino quello immortalato nella foto diffusa oggi da Il Giornale? Secondo alcune discrezioni si tratterebbe proprio del portavoce di Giuseppe Conte, ritratto mentre corre insieme al fidanzato a Roma, nel quartiere Prati.

Fare sport non è vietato, ma …

Fare attività sportive, da decreto del governo, non è ancora vietato. Ma Spadafora sta pensando di mettere un divieto ulteriore anche su questa attività: “Nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione anche la possibilità di un divieto completo all’attività all’aperto”, ha detto il ministro dello Sport al Tg1. “L’appello generale era di restare a casa. Se questo appello non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto”, ha aggiunto il ministro.

Ma è lui?

Nelle disposizioni del governo, tuttavia, si raccomanda anche nel corso delle attività sportive di evitare assembramenti e di mantenere la distanza di sicurezza. In questa foto tale distanza non sembrerebbe essere mantenuta. Nella foto, invero piuttosto sfocata, sembrerebbe essere proprio Casalino quello che corre, accompagnato dal suo partner (che Il Giornale identifica nel fidanzato) ma di questo non c’è certezza. Certo, se davvero fosse lui, non solo un membro dello staff di governo sarebbe stato beccato in violazione di una regola base per prevenire il contagio da coronavirus, ma sarebbe pure spontaneo chiedersi come trovi in questo momento di crisi generale il tempo di andare a correre col suo amato.

Ilaria Paoletti