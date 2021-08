Matteo Renzi si è dato un gran da fare per far cadere il Conte bis e far nascere il governo Draghi. Ora è più che sicuro che vuole avere voce in capitolo sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica. La via migliore è votando con il centrodestra. Ecco perché l’inedita alleanza – smentita a parole ma confermata dai fatti – con il leader della Lega sulle modifiche al ddl Zan potrebbe preludere a un’intesa molto più importante, quella per tagliare fuori ciò che resta dei giallofucsia dalla scelta del nome del successore di Sergio Mattarella. Ma andiamo per ordine.

Un piccolo partito dal grande peso

Italia viva è un piccolo partito che finora si è rivelato dirimente per le sorti dei governi della presente legislatura. Questo perché il suo leader – ex premier, ex segretario del Pd, che doveva essere persino un ex della politica dopo la sconfitta al referendum – è molto bravo a far pesare il voto dei suoi parlamentari. Incassando indubbi benefici tra ministri, sottosegretari e poltrone varie. È la democrazia, sono i numeri del Parlamento. È, in una parola, la politica. Ça va sans dire, è politica anche dire «lascerò la politica se…» e poi non farlo. Ha lo stesso valore di chi si ricandida senza pudore, cambiando ogni schieramento e partito possibile. Sia chiaro: non siam qui a dare pagelle di coerenza o di buoni e cattivi (quella è un’altra rubrica). Facciamo la cronaca politica e poi cerchiamo di dare una lettura politica.

A Italia viva serve pesare in un contesto in cui, altrimenti, non avrebbe alcun peso. Il suo peso specifico sta tutto nel dove far pendere la bilancia. Ecco perché i renziani sono l’ago della bilancia. Perché fanno politica fuori dagli schemi centrodestra-giallofucsia, nel tentativo (finora riuscito) di far ricordare a tutti che esistono. Con l’auspicio che, una volta che si tornerà al voto, quanto fatto in Aula avrà in qualche modo un impatto positivo sui risultati.

Il dato politico evidente è che Iv si è sganciata dai giallofucsia, accusando il Pd di essersi appiattito sul M5S. Anche alle amministrative: Iv presenta candidati suoi. In tal senso, continuiamo a chiamare così l’obbrobrio Pd-M5S-Leu-frattaglie varie di sinistra perché l’ex premier Giuseppe Conte, sorretto dai giallofucsia nel suo secondo governo, è l’attuale leader di ciò che resta dei grillini. Motivo per cui il segretario dem Enrico Letta punta tutto sull’alleanza con il M5S (confidando nel fatto che i sondaggi per Conte siano veritieri). Persino un vecchio arnese della politica come Pierluigi Bersani – lo stesso che parla di fidanzamento dei due Matteo – dice che «Conte ha un consenso vero». Insomma, a sinistra ci credono.

L’asse per il nuovo presidente della Repubblica

Nel centro, invece, dove è evidentemente posizionata allo stato attuale Iv, magari ci credono un po’ meno. E infatti i renziani, sul ddl Zan, hanno rotto l’asse giallofucsia. E qui veniamo al punto. La sponda offerta da Renzi sulle modifiche al testo della legge contro l’omotransfobia – che, se passasse così com’è, sarebbe un bavaglio contro la libertà d’espressione e imporrebbe a suon di codice penale l’ideologia gender e i «diritti» della lobby Lgbt – è stata prontamente raccolta da Salvini. E questo, assicurano gli scenaristi, è soltanto l’inizio. Sulla giustizia, per esempio, Iv è più vicina alla Lega che ai manettari grillini. Lo stesso vale per il fisco. Insomma, i due Matteo potrebbero intendersi a lungo. Ecco perché smentiscono a ogni piè sospinto che ci sia un accordo.

Se poi veniamo al nodo principale, Renzi non fa alcun mistero che il suo obiettivo è raggiungere un accordo con il centrodestra per il Quirinale, così da avere un capo dello Stato sostenuto da un consenso «amplissimo». Parole sue: «In questa elezione la destra ha il 45% dei grandi elettori, quindi sarà sicuramente al tavolo». In tal senso, la questione cruciale – che è pure la chiave di volta di tutto questo ragionamento – è che i voti in Aula pesano fintantoché non si tornerà alle urne. Iv nei sondaggi non schioda da un massimo del 3% di consensi (se si votasse ora, rischierebbe fortemente di non entrare in Parlamento), ma nell’attuale legislatura ha 28 deputati e 17 senatori. Con i dovuti distinguo, dicasi lo stesso – a parte per il M5S, che è in crisi irreversibile, Conte o non Conte – anche per gli equilibri del centrodestra: ora la Lega ha molti più parlamentari di FdI. Alle prossime elezioni, invece, potrebbe tranquillamente verificarsi il contrario.

