Roma, 8 feb – Come molti di voi sapranno, Vittorio Feltri era ospite da Barbara Palombelli nel salotto di Stasera Italia e ha dato alla conduttrice una risposta spiazzante in merito a chi, secondo lui, dovrebbe essere capo del governo: “Hitler”, ha replicato il direttore di Libero per poi sghignazzare. Ovviamente, nessuno ha accolto la boutade ma anzi, si sono scatenate furiose polemiche. Ora il giornalista replica.

Feltri: “Palombelli fatto domanda cretina”

Pochi minuti fa, Feltri ha scritto su Twitter ciò che pensa delle polemiche scaturite dalla sua risposta alla Palombelli, rivendicandone l’assurdità per via – a suo parere – dell’altrettanto insensata domanda della conduttrice: “Alcune sere fa ero ospite del programma di Palombelli, la quale ha chiesto agli ospiti chi avrebbero desiderato a capo del governo” scrive il direttore di Libero su Twitter “a questa domanda cretina, visto che Draghi è all’opera, ho risposto per scherzo: Hitler”. E Feltri continua dicendo che la polemica non ha senso dato che, a suo parere, se avesse detto “Stalin” invece di Hitler, “nessuno avrebbe obiettato”.

Alcune sere fa ero ospite del programma di Palombelli, la quale ha chiesto agli ospiti chi avrebbero desiderato a capo del governo. A questa domanda cretina, visto che Draghi è all’opera, ho risposto per scherzo: Hitler. Se avessi detto Stalin nessuno avrebbe obiettato. — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 8, 2021

La battuta su “Hitler” capo del governo

“Non ho nulla contro Draghi, credo che il problema non sia tanto il leader ma la squadra, avere una maggioranza compatta che abbia 4 idee e le realizzi senza deviare – aveva dichiarato Feltri ospite a Stasera Italia – l’Italia ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da 5-6 partiti, con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi”. Quando la Palombelli, poi, si è rivolta ad un altro ospite chiedendo quali persone importanti vorrebbe vedere al governo, Feltri non ha resistito alla tentazione di fare una battuta, rispondendo di getto: “Hitler…” per poi mettersi a ridere. “Se è una battuta, non mi piace per niente…” ha replicato prontamente la Palombelli. Adesso Feltri ha spiegato meglio il senso del suo scherzo, rimarcando l’inutilità della domanda posta dalla conduttrice. Questo metterà la parola fine sulla discussione? Staremo a vedere.

Ilaria Paoletti