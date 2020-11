Roma, 19 nov – Lo annuncia Fabrizio Marrazzo, già fondatore della Gay Help Line e del Gay Center: è nato il Partito Gay italiano e mira in alto. “Proprio in questo periodo di emergenza e pandemia riteniamo che noi Lgbt+ (lesbiche gay bisex e trans) non possiamo più delegare le nostre istanze a terzi e allo stesso tempo possiamo essere una forza propositiva per il Paese”. Per questo oggi nasce il ‘Partito Gay’ per i diritti Lgbt+”, dice Marrazzo.

La presentazione del Partito Gay

Secondo quando dice lui stesso, sarà un partito “solidale, ambientalista e liberale” e “che ha l’ambizione di partecipare sin dalle prossime amministrative di primavera in varie realtà del Paese per poi essere presenti in Parlamento”. Marrazzo lo ha presentato oggi in una conferenza stampa assieme a Claudia Toscano già attivista Agedo (associazione di genitori parenti ed amici di lgbt) e Vittorio Tarquini, attivista trans.

Il Partito Gay mira in alto

Secondo i fondatori del partito, secondo gli studi di EuroMediaResearch i gay in Italia corrisponderebbero al 12,8% della popolazione italiana dunque “i sondaggi ci dicono che un partito come il nostro – evidenzia il portavoce – può ambire a percentuali che vanno dal 6% sino al 15%”. E quali sono le mire di questo partito gay? “Vogliamo una società: Solidale, non intesa come assistenzialismo, ma come sostegno per ripartire, senza però lasciare nessuno solo; Ambientalista, per un ambiente come risorsa perché ambiente, impresa e lavoro devono progredire insieme e non contrapposti; Liberale, perché in qualsiasi famiglia nasciamo, chiunque deve ambire a poter raggiungere i propri traguardi, grazie ad uno stato che dovrebbe dare opportunità e non burocrazia e tasse che finiscono in sprechi, mala gestione e corruzione”.

Le discriminazioni, la battaglia del Partito Gay

Tutte belle parole, in fondo simili a quello che quotidianamente ci arrivano dall’area progressista della nostra politica, Partito Democratico in testa, a cui (forse) il Partito Gay vorrebbe rosicchiare un po’ di consenso – oppure portarne, a seconda di come si svolgerà l’agone politico. “Nell’ultima manovra finanziaria” dice ancora Marrazzo ” sono stati definiti incentivi per l’assunzione di giovani e donne, ma nonostante le nostre richieste sono rimaste escluse le persone trans, che sono coloro che da sempre subiscono maggiori discriminazioni sul lavoro”. Di esempi sulle discriminazioni che i gay subirebbero in Italia, Marrazzo sostiene che di esempi “potremmo fare a migliaia sui trattamenti differenziati che dobbiamo subire sulla nostra pelle, oltre alle discriminazioni. Per questo – conclude – con vari attivisti Lgbt+ vogliamo creare un nuovo soggetto politico, che rappresenti le nostre aspirazioni, le nostre idee e i nostri valori, per realizzare, un Paese moderno, inclusivo, solidale, ambientalista e liberale, insieme a chi Lgbt+ non è”. Basterà questo per fargli prendere il 15% a cu mirano oppure ad un certo punto si accorgeranno che “conviene” appoggiare i partiti mainstream? Vedremo.

Ilaria Paoletti