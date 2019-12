Roma, 3 dic – Romano Prodi, ovviamente, non poteva che dare il proprio endorsement al movimento (anche se forse sarebbe più corretto dire “fenomeno”) delle Sardine.

“Il dibattito comincia a stancare”

“La gente è perplessa dalle tensioni che ci sono” dichiara il fondatore dell’Ulivo. “E io non avevo mai visto in vita mia una grande manifestazione che inneggia alla civiltà dei toni”. “Questo quindi vuol dire che la durezza del dibattito, indipendentemente dai contenuto del dibattito, comincia a stancare“, ha altresì aggiunto Prodi. Queste dichiarazioni sono state rilasciate a margine di un convegno a Firenze sull’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

L'”ovvio” encomio di Prodi

Diciamo che queste parole non arrivano a noi accompagnate da molta sorpresa; in fondo, Mattia Santori, il portavoce del movimento, fa parte fortuitamente del team di Energia, rivista trimestrale di divulgazione scientifica curata dalla società di ricerca Rie-Ricerche Industriali ed Energetiche, fondato dall’ex ministro Alberto Clò e dall’ex premier Romano Prodi. Un “affare di famiglia”, si direbbe. Inoltre, come osserva La Verità (in un pezzo ripreso anche da Il Giornale) Clò (Professore Ordinario di Economia Applicata, presso Università degli Studi di Bologna) “è stato nel cda di diverse società – tra le quali Eni, Finmeccanica, Italcementi, Iren e ASM Brescia, Atlantia, Snam e è l’uomo che, nel 1978, ospitò la famigerata seduta spiritica del “piattino” per ritrovare Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse. Seduta – molto discussa – a cui parteciparono Romano Prodi e Mario Baldassarri. Insieme a Prodi, garante della rivista per cui lavora Santori è l’ex giudice costituzionale Sabino Cassese, che nel 2013 il Pd voleva proporre come presidente della Repubblica”. Se non emergesse già chiaramente dall’inchiesta di Francesca Totolo, insomma, questo ultimo, pacato e “civile” encomio alle Sardine da parte di Prodi non arriva assolutamente per caso …

Ilaria Paoletti