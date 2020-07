Roma, 31 lug – Ha fatto molto rumore l’intervento alla Camera di Giorgia Meloni, che mercoledì scorso ha tuonato contro Conte e il governo giallofucsia a causa del prolungamento dello stato d’emergenza: «Siete dei pazzi irresponsabili. Non vi daremo tregua», aveva detto con la sua consueta foga la leader di Fratelli d’Italia. Come già accaduto in passato, gli avversari politici si sono scatenati sulla rete prendendo in giro la Meloni, in alcuni casi con attacchi particolarmente indecenti. Anche il paludato Corriere della Sera, ad esempio, non ha esitato a parlare di meme e video «esilaranti». La vede molto diversamente, però, Rita Dalla Chiesa, che ha difeso a spada tratta la leader di Fratelli d’Italia.

Rita Dalla Chiesa difende la Meloni

La nota conduttrice se l’è presa innanzitutto con le femministe, accusate di accordare la loro solidarietà solo a corrente (politica) alternata: «Dove sono finite le gentili signore del #ChallengeAccepted? Ovvero donne in difesa delle donne? Donne che supportano le donne? Tutta una balla che dura da una vita. Dove sono finite ora che c’è Giorgia Meloni da difendere dal web e dai suoi bulli da tastiera? Ma vergognatevi!», ha scritto Rita Dalla Chiesa su Twitter senza girarci troppo intorno.

Dove sono finite le gentili signore del #ChallengeAccepted ? Ovvero donne in difesa delle donne? Donne che supportano le donne? Tutta una balla che dura da una vita.Dove sono finite ora che c’è @GiorgiaMeloni da difendere dal web e dai suoi bulli da tastiera? Ma vergognatevi! — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 31, 2020

«Agguati del bullismo più vigliacco»

A risultare particolarmente sgraditi alla conduttrice sono stati gli attacchi all’aspetto fisico della Meloni, ciò che in gergo si definisce body shaming. Una pratica che, ovviamente, è censurata dalle femministe solo quando fa loro comodo. E a chi scrive che «le donne si vergognano della Meloni», Rita Dalla Chiesa ha risposto per le rime: «Sapesse di quante donne mi vergogno io! Ma proprio di quante… E, comunque, quelli che le vengono fatti sono veri e propri agguati del bullismo più vigliacco sull’aspetto fisico. Lo trovo ignobile. Un avversario politico non lo sfidi su questo terreno».

Sapesse di quante donne mi vergogno io!!!!! Ma proprio di quante…E, comunque, quell che le vengono fatti sono veri e propri agguati del bullismo più vigliacco sull’aspetto fisico. Lo trovo ignobile. Un avversario politico non lo sfidi su questo terreno — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) July 31, 2020



Vittoria Fiore