Roma, 24 apr – Mattia Santori, riccioluto leader delle Sardine, ha confessato oggi in un’intervista ad Alanews che avrebbe ricevuto mesi fa una telefonata dal Pontefice in persona, che lo contattava per “ringraziare le Sardine per la gentilezza che avevamo riportato nella politica italiana”.

Santori: “Pensavo ad uno scherzo”

Proprio così. E la cosa ha così dell’assurdo che persino lo stesso Santori, che non è esattamente un fulmine di guerra, pensò ad uno scherzo. “Il Santo Padre vorrebbe conferire con lei” dice di aver sentito Santori al telefono. “Io sono sbiancato e ho pensato ad uno scherzo e invece era proprio il Pontefice. Ha parlato a lungo, l’ho ascoltato e oltre alle parole ho apprezzato soprattutto il gesto che significava ‘vi ho visto, mi sono accorto di voi’“. E certo che si era accorto delle Sardine, vi ricordate che prima dell’avvento del coronavirus erano praticamente su ogni canale e in ogni trasmissione 24 ore su 24?

“Ringraziare le Sardine per la gentilezza”

Ma come mai Papa Francesco ha deciso di mettersi in contatto con Mattia Santori? “Il Papa mi chiamò per ringraziare le Sardine per l’ondata di gentilezza ed educazione che avevamo riportato nel panorama politico nel momento caldo delle piazze” dice lui stesso. Peccato che quell’ondata di gentilezza fosse tutta atta a smantellare l’avversario politico del giorno, ovvero Matteo Salvini nella “forma” del candidato leghista in Emilia Romagna Lucia Borgonzoni. Inoltre, le dolci e per niente fritte Sardine si sono rivelate essere una matrioska di impicci, interessi e goffaggini (dalla “gaffe” coi Benetton alle confessioni di Ogogno) che nemmeno un branco di rappresentanti d’istituto adolescenti. Ma, si sa, il Papa ci tiene molto alla gentilezza e all’educazione.

Un altro incontro a breve?

“Non l’ho mai detto prima” confessa Santori “eravamo rimasti d’accordo per incontrarci ma poi tutto è saltato per l’emergenza coronavirus”. Eh già, mannaggetta, ci mancava un incontro istituzionale tra Papa Francesco, il Pontefice della Chiesa Cattolica e Mattia Santori, uno che delira di palle tirate a ragazzi autistici. Ma va tutto bene, il virus (che poi non è niente in confronto al razzismo, stando a quanto dicono le Sardine) finirà presto di disturbarci e gli incontri si potranno fare – anche a un metro di distanza si può percepire l’assoluta gentilezza di Santori. Chissà se da lì riesce a tirare una palla.

Ilaria Paoletti