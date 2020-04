Roma, 24 apr – Bollettino quotidiano della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus. In Italia per il quinto giorno consecutivo si registra un calo di persone attualmente positive. In totale i malati sono 106.527, 321 in meno di ieri. Le vittime confermate nelle ultime 24 ore sono 420, ieri ne erano state registrate 464. Complessivamente in Italia sono 25.969 i morti. I guariti sono un po’ meno di ieri, ma comunque il trend è positivo. Oggi sono stati registrati 2.992 guariti, mentre ieri l’incremento era stato di 3.033. Complessivamente in Italia sono guarite 60.498 persone dopo aver contratto il coronavirus.

Positivo anche il trend dei ricoveri in terapia intensiva, in calo anche oggi. Al momento si trovano nei reparti ospedalieri di terapia intensiva 2.173 persone, 94 pazienti in meno rispetto a ieri. Dei 106.527 malati, sono 22.068 le persone ricoverate con sintomi, 803 in meno rispetto alla giornata di ieri. Mentre 82.286 si trovano in isolamento domiciliare.

Se guardiamo ai dati regionali, si evince che sono in calo le persone attualmente positive in 11 regioni: Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta. Oltre alle province autonome di Trento e Bolzano. Nessun nuovo caso in Basilicata. Mentre crescono i casi in Lombardia e in Piemonte

Lombardia, aumentano contagi a Milano

Nella regione italiana maggiormente colpita dal coronavirus aumentano i contagi a Milano. Nel capoluogo lombardo le persone positive sono attualmente 17.689 positivi, un incremento di 412 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ieri ne erano stati registrati 277 in provincia e 105 nel capoluogo lombardo. I nuovi positivi in Lombardia sono 1091. Le vittime registrate oggi sono 166, ieri erano state 200. In calo anche i pazienti in terapia intensiva, -34 unità. Mentre i ricoveri in ospedale sono scesi di 401.

Alessandro Della Guglia