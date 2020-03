Roma, 8 mar – Il trend era chiaro da settimane, ormai. Fratelli d’Italia in costante ascesa, stabilmente sopra il 10%, e il Movimento 5 Stelle in inarrestabile declino. Ora, però, è arrivato addirittura il sorpasso: il partito di Giorgia Meloni ha raggiunto il 13,3%, staccando i pentastellati che sprofondano al 12,5%. A rilevarlo è un sondaggio realizzato da Winpoll-Scenari Politici. È la prima volta che Fdi supera i grillini, e si tratta inoltre di un record per entrambi i partiti: positivo per la Fiamma, ultranegativo per i grillini.

Destra-centro verso la maggioranza assoluta

Per il resto, malgrado una leggera flessione (-0,7%), la Lega si conferma primo partito italiano con il 31,1%, non troppo distante dal risultato storico delle Europee (34%). Stesso discorso per Forza Italia, che perde due decimi di punto percentuale e si attesta al 4,6%. In ogni caso, secondo questa rilevazione, il destra-centro totalizza il 49% delle preferenze, a un soffio dalla maggioranza assoluta. Male invece il «campo largo» vagheggiato da Zingaretti che, oltre a dover fare i conti con la sua infezione da coronavirus, non riceve buone notizie neanche dai sondaggi: il centrosinistra unito non va oltre il 34,6%, staccato di oltre 15 punti percentuali dal fronte sovranista.

La Meloni ora punta Salvini

I dem, insomma, non possono nemmeno gioire della «ripresina» del Partito democratico: il loro +0,3%, che vale il 22,9%, è tutto «rubato» a Italia viva, che in un mese ha perso quasi un punto percentuale (-0,8%). Sempre secondo il sondaggio di Winpoll, infatti, Renzi è al minimo storico (3%). E, stando così le cose, rischierebbe seriamente di non entrare in Parlamento. Altro dato interessante, poi, è la crescita di consenso della Meloni all’interno della coalizione di destra-centro. La leader di Fratelli d’Italia, in effetti, è salita al 42% del gradimento, con il 27% degli elettori della Lega e il 31% di quelli forzisti che vedono Giorgia come la leader naturale del fronte sovranista. Matteo Salvini, con il 50% del totale, è ancora il leader più apprezzato, ma anche qui il trend degli ultimi mesi vede la Meloni in costante ascesa. E la concorrenza interna, a questo punto, potrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi mesi.

Elena Sempione