Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’arredamento per il bagno, che ha portato all’introduzione di una vasta gamma di stili e combinazioni inedite. Dalle forme geometriche all’utilizzo di mobili caratterizzati da curve sinuose: ci sono molte tendenze di design da cui prendere spunto per dare forma ad un ambiente accogliente e rilassante. Scopriamo, dunque, quali sono le più accattivanti.

Sperimentare con le forme geometriche

L’arredo bagno moderno non deve rispondere unicamente a requisiti di funzionalità e praticità. Naturalmente, deve essere anche esteticamente gradevole e curato nei minimi particolari. Oggi, una delle tendenze più apprezzate è quella che prevede l’utilizzo di mobili e accessori dalle forme geometriche.

Quadrati, rettangoli, cerchi e solidi irregolari possono essere combinati tra loro per creare un’atmosfera unica, moderna e originale. E ciò non vale soltanto per gli arredi in senso stretto: queste forme possono essere utilizzate anche per le piastrelle, per gli specchi e per gli altri accessori.

Lasciarsi ispirare da arredi morbidi e caratterizzati da curve sinuose

Un altro trend che oggi sta spopolando nel settore dell’arredo bagno è l’utilizzo di mobili eleganti e contraddistinti da linee sinuose. Queste forme morbide e fluide creano un’atmosfera accogliente e rilassante, una vera e propria oasi di relax in cui trascorrere un po’ di tempo dopo un’intensa giornata lavorativa.

Senza contare che, l’impiego di forme dolci e naturali, come quelle delle vasche da bagno, dei lavandini e degli specchi, può essere abbinato a materiali naturali, come il legno e la pietra, per creare un ambiente confortevole e armonioso.

È evidente, poi, come anche la scelta dei colori sia fondamentale. Il bianco si dimostra un’opzione vincente in ogni occasione: è pulito, luminoso e rende l’ambiente immediatamente più spazioso. Via libera, però anche a tonalità più calde, come beige e marrone, nonché blu e verde chiaro per donare un tocco di personalità in più alla stanza.

Senza dimenticare la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente

Anche nell’ambito dell’arredo bagno, infine, un’attenzione particolare va riservata alla sostenibilità. La scelta di materiali naturali come legno e vetro riciclato, sughero o bambù può contribuire ad attenuare l’inquinamento e a ridurre il nostro impatto sull’ambiente.

Un ultimo suggerimento? Laddove è possibile, sarebbe opportuno sfruttare al massimo la luce naturale. In alternativa, l’uso di lampade a LED ad alta efficienza può aiutare a ridurre il consumo energetico e a risparmiare sulla bolletta della luce.