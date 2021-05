Torino, 25 mag – “Grazie a chi ha preso parte a questo viaggio“: Cristiano Ronaldo lascia la Juventus? A quanto pare sì. Le parole del campione portoghese preoccupano i tifosi, perché sembrano proprio quelle di un addio. Ronaldo su Instagram ha pubblicato un lunga riflessione in inglese sulla sua esperienza italiana che si conclude così: “Ho vinto il campionato, la supercoppa, la coppa nazionale, il premio di miglior giocatore, quello di miglior marcatore e ho raggiunto 100 gol per un club sia in Inghilterra, che in Spagna che in Italia”. Missione compiuta, dunque.

L’addio di Ronaldo alla Juventus su Instagram

“Quest’anno non siamo riusciti a vincere la Serie A – scrive CR7 – e complimenti all’Inter per il meritato titolo: devo comunque valorizzare tutto quello che abbiamo realizzato in questa stagione alla Juventus, sia in termini collettivi che individuali. Non c’è niente come la sensazione di aver lasciato un segno in ogni Paese in cui ho giocato, e aver dato gioia ai tifosi dei club che ho rappresentato. Questo è ciò per cui lavoro, quello che mi anima ed è quello che continuerò a inseguire fino all’ultimo giorno. Grazie a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio“. Ecco, sono queste ultime parole a preoccupare gli juventini.

Le sue auto di lusso hanno già lasciato l’Italia da giorni

Anche perché qualche tempo fa le auto di lusso del campione avevano lasciato nottetempo l’Italia. Non è chiaro quindi se Ronaldo, che è già rientrato in Portogallo direttamente da Bologna con il suo aereo privato, resterà ancora un anno o andrà via dopo gli Europei.

Ludovica Colli