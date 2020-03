Roma, 22 mar – “Anche il razzismo è un virus“. Parola delle sardine. Sì, proprio loro, che non sono sparite perché stanno aiutando gli italiani a fronteggiare l’emergenza coronavirus (insieme alle Ong, si capisce) ma erano assorte da una tempesta di cervelli per dare vita a un nuovo slogan. Di cui francamente gli italiani se ne infischiano. “Anche il razzismo è in virus – scrivono le sardine sulla pagina ufficiale -. La situazione con il #coronavirus, e la conseguente perdita di vite umane, non dovrebbe farci dimenticare che, a causa delle politiche migratorie dell’Ue, oltre 30.000 persone sono morte nel Mar Mediterraneo, mentre cercavano rifugio. In Spagna, Grecia, Uk, Francia, Polonia, così come in Italia, prima di questa era già in corso un’altra pandemia, creata dal #virus del #razzismo, che, alla pari del fascismo, continua a mutare in mille modi diversi: l’islamofobia, l’antisemitismo, l’antiziganismo, il machismo e la fobia delle persone LGBT“. Sì, avete letto bene: la pandemia di cui parlano i pescetti dem è l'”anti- qualcosa-a-piacere”.

Il rammarico per non aver celebrato la Giornata contro il virus del razzismo

Senza il minimo di decenza, senso della misura (e senso dell’umorismo, a questo punto), le sardine scrivono che “contro questi virus striscianti non possiamo affidarci alla Scienza, bensì dobbiamo esserne noi gli anticorpi. In moltissime città europee e del Mondo oggi, 21 marzo, non si potrà scendere in piazza per celebrare la Giornata Internazionale contro il virus del #Razzismo”. E’ questo il rammarico dei pescetti rossi. Ma, fermi tutti: le sardine porranno rimedio a tutto questo. “In Italia questa Giornata, negli anni passati, non ha mai visto diffuse partecipazioni popolari come invece accade puntualmente in Paesi quali Francia, Germania, Spagna ecc . E’ per questo che le Sardine stanno tessendo un’importante rete di collaborazione con le Sardine ”galattiche” come le chiamiamo noi. Come in UK dove il 21 Marzo le Sardine sarebbero scese in piazza unendosi alle manifestazioni organizzate da Stand Up to Racism UK, o in Spagna partecipando al fianco dei dimostranti di Union Contra el Facismo y Razismo”. “La rete delle Sardine che vivono all’estero avrebbe voluto portare a Scampia la proposta di seguire l’esempio straniero proclamando la data del 21 Marzo come una delle date ufficiali in cui scendere in piazza e riempire le città italiane coi colori dell’antirazzismo”. Certo, a Scampia. Dove l’ultima volta è stato un successone.

“Appuntamento al 2021”. Sì, certo

In conclusione, è l’esortazione delle sardine, “prendiamoci questo impegno oggi, in questo 21 Marzo in cui nessuno potrà scendere in piazza contro il Razzismo, in un momento in cui altre paure ci assalgono, esorcizziamo questo e gli altri virus, dandoci fin da oggi appuntamento in piazza nel 2021, per gridare che il razzismo ci fa schifo“.

Davvero un’occasione persa, per le sardine, per restare in silenzio e nell’ombra (o forse su un altro pianeta, vista l’improvvida uscita) dove sono state ricacciate fino ad oggi dall’emergenza coronavirus.

Adolfo Spezzaferro