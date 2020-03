Roma, 22 mar – Arriva un’ulteriore stretta sugli spostamenti per contenere i contagi da coronavirus. Il ministero dell’Interno e quello della Salute hanno varato un’ordinanza che fa “divieto a tutte le persone fisiche” di “trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano“, salvo che “per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”. L’obiettivo è quello di impedire alle persone di trasferirsi dal Nord al Sud, come temuto dai governatori delle regioni meridionali a seguito dalla chiusura di tutte le attività ritenute non essenziali. Sono molti infatti i lavoratori in trasferta nelle regioni settentrionali che vorrebbero tornare nelle zone d’origine. Fatto che però comporterebbe una possibile ulteriore diffusione dell’epidemia.

Le disposizioni sono in vigore da oggi fino al nuovo Dpcm

Le disposizioni, in vigore già da oggi, 22 marzo e sono “efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio” (previsto per il 25 marzo), comporteranno che le stazioni saranno presidiate. Il divieto riguarda sia i mezzi pubblici sia quelli privati. A dare la notizia in esclusiva è il Corriere della Sera. La decisione giunge poche ore dopo l’annuncio, da parte del premier Giuseppe Conte di nuove misure destinate a “chiudere, in tutta Italia, ogni attività produttiva non strettamente necessaria, non cruciale”. Come è noto, però non c’è ancora nulla di ufficiale. Il testo del Dpcm infatti non è ancora stato pubblicato. Ma il Corsera pubblica una copia dell’ordinanza che vieta gli spostamenti dal proprio comune, a riprova che almeno questo nuovo divieto è certo (e già in vigore).

Ludovica Colli