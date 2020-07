Lampedusa, 27 lug – Va bene scappare dalla fame e dalla guerra, però senza il cagnolino di famiglia non si va da nessuna parte. Cagnolino, occhiali da sole e bermuda, come una normale gita in spiaggia. Così ieri si sono presentati alla Guardia costiera di Lampedusa gli undici immigrati tunisini (più, ovviamente, il barboncino al guinzaglio al seguito della combriccola) a bordo di un barchino, proprio mentre tentavano di sbarcare verso la terra promessa (casa nostra). Gli immigrati sono stati intercettati e trasbordati sul gommone della Guardia costiera e fatti sbarcare a Molo Madonnina.

Al loro arrivo sembravano più dei turisti in procinto di godersi il mare della Sicilia che migranti disperati: cappellini, pantaloncini colorati, zainetti, occhiali da sole e sigaretta in mano – non esattamente lo stereotipo del povero profugo in procinto di suicidarsi e recante i segni di indicibili torture incarnato dalla narrazione delle Ong. E nemmeno si può dire che gli undici stessero scappando dalla fame, a giudicare dal fisico pingue di molti di loro – i progressisti grideranno al bodyshaming. Davanti a tutti svettava il cagnolino, che a giudicare dalle foto sembrava non vedere l’ora di mettere zampa sul territorio italiano. Anche per il barboncino migrante – così come per i padroni – la diaria giornaliera è di 23 euro?