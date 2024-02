“Biden è troppo vecchio”: così gli americani liquidano Joe

Roma, 12 feb – Che Joe Biden sia vecchio o, pardon, anziano, non è certamente una scoperta. D’altronde, anche le gaffe dell’attuale inquilino della Casa Bianca, non hanno contribuito a diffondere su di lui un’immagine per così dire “vitale”. Tuttavia, è interessante come sul tema vengano pubblicati sondaggi così espliciti. Certo, la sfida che, nel caso, si profilerebbe per la presidenza non sarebbe un affare per giovani…ma Sleepy Joe, obiettivamente, batte ogni record.

“Biden è vecchio”: gli americani lo liquidano così

Come riporta l’Ansa, è addirittura l’86% dei cittadini statunitensi a ritenere Joe, ormai, “buono solo per la pensione”, come si dice in gergo. E un secondo mandato sarebbe troppo. Il sondaggio è di Abc-Ipsos parla abbastanza chiaro. Parla chiaro perfino il Financial Times che “incorona” Donald Trump, ritenendolo il candidato più affidabile per guidare il Paese, soprattutto sul fronte economico. Il tycoon è considerato migliore dal 42% degli intervistati, a differenza di Joe fermo al 31. Ma anche “The Donald” è decisamente anziano, seppur non come il rivale: il 62% ritiene sia troppo in là con gli anni.

Il dominio di Trump tra i repubblicani

Sulla critica all’età avanzata di Trump, forse, si gioca una delle poche possibilità di scalzarlo dalle sue – al momento, nettissime – preferenze nell’universo repubblicano. Così Nikky Hailey prova a giocarsela, sottolineando in una delle sue ultime apparizioni in South Carolina che “Joe Biden non sarà il candidato”, ma aspettando la fine di febbraio che sarà con tutta probabilità decisiva. Hailey, intanto attacca Trump, il quale nei giorni scorsi aveva ironizzato sull’assenza del marito dell’ex ambasciatrice all’Onu, militare attualmente in missione all’estero. Ecco come ha commentato le dichiarazioni la Hailery: “Chi manca di rispetto ai nostri militari non dovrebbe avere la patente, figuratevi la presidenza”.

Alberto Celletti