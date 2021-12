Bug nel green pass. In quarantena va in treno dalla fidanzata: ecco come l’hanno scoperto

Roma, 9 dic – Il green pass resta attivo anche se si è in quarantena perché positivi al Sars-Cov-2: è colpa di un bug del sistema. Ebbene sì, il sistema di tracciamento della certificazione verde ha dunque un punto debole. Il caso è stato scoperto a Torino. Si tratta di un 28enne milanese, positivo, che ha violato l’isolamento per raggiungere la fidanzata in treno risultando sempre in regola malgrado i vari controlli del green pass.

Bug nel green pass: giovane positivo scoperto e denunciato a Torino

Il green pass del giovane insomma risultava valido nonostante il ragazzo fosse in quarantena. La fuga d’amore sul Frecciarossa non è stata interrotta: il pass infatti era valido. Alla fine però il giovane è stato comunque rintracciato dalla polizia nell’hotel dove alloggiava ed è stato denunciato. Nonostante il difetto applicativo del green pass ha funzionato il tracciamento delle registrazioni degli hotel. Da qui è scattato l’allarme sanitario e l’intervento della polizia, che ha rintracciato il giovane e lo ha accompagnato in una struttura protetta.

“Il sistema non traccia la condizione di quarantena”

Esiste anche un altro caso accertato di bug del sistema: quello di un positivo a Napoli che ha mostrato il green pass valido per entrare nei locali. “Si è vero: il green pass non traccia la condizione di quarantena, è un problema che presto sarà risolto“, fanno presente gli esperti alla Stampa. “A Roma stanno già lavorando alla correzione dell’applicativo per allineare la gestione delle informazioni”, fanno presente i tecnici. I contagiati possono continuare ad andare tranquillamente in giro perché il sistema non si aggiorna dopo l’emissione della certificazione verde. Dal canto suo, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri esprime preoccupazione: “Se vi è una falla, dovrà essere sicuramente risolta. Mi attiverò già da questa mattina per capire che cosa è successo in relazione alla notizia secondo cui ci sarebbero green pass funzionanti anche se la persona è positiva”.

L’unica garanzia resta il tampone, altro che super green pass

Noi non siamo dei tecnici informatici ma applicando un minimo di buon senso e al di là del bug nel sistema una cosa è chiara, fin da quando hanno introdotto il green pass. E cioè che avere la certificazione verde non ti rende immune dal contagio. Soltanto il tanto vituperato tampone certifica che si è negativi. In tal senso, il green pass più sicuro è proprio quello ottenuto con un tampone negativo, e non il super green pass. Ciononostante i non vaccinati sono demonizzati come presunti untori. Niente di più infondato.

Adolfo Spezzaferro