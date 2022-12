Roma, 1 dic — Ogni giorno l’utente medio delle piattaforme social si sveglia alla ricerca di un contenuto che lo faccia sentire offeso e che gli dia modo di esprimere pubblicamente il proprio disappunto (commento ergo sum), e per farlo è dispostissimo ad ammantarsi di una coltre di idiozia per manifesta futilità degli argomenti dibattuti: come è accaduto ieri su Twitter, dove migliaia di persone si sono scannate per la pubblicità del Buondì Motta. La merendina confezionata, caposaldo della colazione all’italiana, è finita al centro della bufera per una serie di spot diffusi dall’azienda sui media nazionali e su YouTube.

Buondì Motta accusato di istigazione alla violenza

Nella pubblicità incriminata abbiamo la classica famiglia italiana (stranamente bianca, cis-etero e non «allargata», cose dell’altro mondo) radunata intorno al tavolo per la colazione. All’improvviso compare una fatina dalla voce squillante, troppo squillante per chiunque si sia appena svegliato e si voglia godere in pace il risveglio e il primo caffè della giornata. Inoltre la suddetta fatina è pure un’incapace, e i suoi tentativi di trasformare il Buondì Motta con una serie di magie falliscono miseramente. Su una cosa sono tutti concordi: la fatina ha rotto le palle e sta infastidendo tutti, sicché, a turno, un membro della famiglia (ogni volta diverso a seconda del video) cala una paletta sull’elemento di disturbo che scompare in una nuvoletta di polvere stellata.

Fatinicidio

Una pubblicità ironica e se svogliamo «scorretta» (per i canoni del 2022) nella quale molti si immedesimeranno: alzi la mano chi non nutre propositi sanguinari quando si sveglia al mattino e viene investito da voci insistenti prima di aver consumato la prima tazzina di caffè. Finalmente uno spot che mostra come siamo realmente appena svegli.

Non è stato così per le beghine social che hanno bollato gli spot come violenti, scomodando il femminicidio (in questo caso però si tratterebbe di fatinicidio, e poi cosa ne sanno, i commentatori Twitter, del genere in cui si identificano le fatine? Vi dobbiamo proprio spiegare tutto?), c’è chi ha invocato l’autorità del Garante per chiedere la sospensione della messa in onda. E poi ci sono «i bambini, qualcuno pensi ai bambini» e chi nello spot del Buondì Motta ci vede un’esaltazione del patriarcato più violento e oppressivo: «Il messaggio veicolato è chiaro: se una donna è fastidiosa, parla troppo, insiste su qualcosa, è giusto ucciderla».

Motta non fa marcia indietro

Fortunatamente Motta non si è fatta intimidire dalla baraonda social innescata da chi evidentemente dispone di un po’ troppo tempo libero. Niente dietrofront e niente ginocchia sui ceci, ma risposte in linea con lo stesso spot: «nessuna fatina è stata realmente danneggiata per la realizzazione di questi spot». E’ di stamattina, invece, il comunicato dell’azienda: «Siamo aperti alle critiche costruttive ed è del tutto normale che ci siano opinioni contrastanti sul buono o cattivo gusto di uno spot che fa uso di un’ironia pungente e dissacrante. Ci dispiace quindi, se la nostra creatività ha colpito la sensibilità di alcuni spettatori perché l’unico intento dello spot è comunicare in tono frizzante e distintivo l’unicità di Buondì Motta».

Precisa Bauli: «L’intento della pubblicità era invece quello di insistere su una colazione che non ha bisogno di elementi magici aggiunti, caratterizzata però dallo stile comunicativo che da sempre contraddistingue il brand: Come è nel nostro stile, usiamo il paradosso e l’iperbole comica a un unico scopo: comunicare in modo fresco e divertente l’unica colazione che non ha bisogno di “magia” per essere golosa e leggera, perché è “fata già così”». Lasciando la gendarmeria correttissima a ruminare bile. Fino alla prossima pubblicità «offensiva»…