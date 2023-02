Roma, 17 feb – È vero che tutto è accaduto nella giornata di giovedì grasso, è vero pure che ormai è tempo di maschere e mascherine, ma certa politica ha davvero esagerato: Enrico Letta che tesse le lodi della Meloni è qualcosa di troppo anche per Carnevale, ma non è il solo. Vincenzo De Luca, con quel suo stile inconfondibile, riesce persino a fare di meglio e si “maschera” addirittura da Matteo Salvini.

De Luca “travestito” da Salvini: ruspe sul bunker del boss

L’ultima uscita del governatore della Regione Campania, infatti, lo ritrae a Casapesenna (CE) tra ruspe, caschi e divise pronte ad abbattere il bunker (vuoto) del malavitoso Zagaria al posto del quale sorgerà un parco – il parco della rinascita – praticamente erba, speriamo non erbacce, quindi, niente. Alla fine della fiera, chiacchiere. E non di Carnevale. “L’abbattimento del bunker di Zagaria è un simbolo negativo che cade” annuncia tronfio sui canali social il governatore dal lanciafiamme facile con la sua inseparabile mascherina (non della festa) che, però, in italiano corretto – che non è il politichese – non sta ad indicare poi tutta questa vittoria che si intesta. Almeno, Salvini aveva uno spindoctor capace di scrivere senza lapsus e correttamente nella lingua madre! Ma De Luca non si è recato nel comune casertano fortino del clan dei Casalesi per parlare, ma per fare parlare, di sé ovviamente: ribadisce, infatti, più volte e a qualsiasi microfono gli capiti davanti alle labbra che la Regione – cioè lui – ha sostenuto economicamente il Comune nell’opera di demolizione, altrimenti non si sarebbe potuto realizzare nulla. Lavori che vedranno il loro completamento nei prossimi dodici giorni. Speriamo, altrimenti si sarà alzata solo polvere.

Meno coreografia, più sostanza in futuro

Il gesto, al netto di intestazioni e di padroni (e pure padrini), è di per sé importante in un territorio difficile dove non basterà certo un’area verde al posto di una villa per poter cambiare. Soprattutto se le istituzioni, locali in primis, non vigileranno e lasceranno all’incuria e all’abbandono, come da protocollo, il parco che ha da essere ancora creato. Sempre a proposito di parchi e di aree verdi, poco lontano da lì sorge il tristemente noto “Parco verde” di Caivano, succursale dello spaccio dopo lo sgombero e il parziale abbattimento delle Vele di Secondigliano. E la “coreografia” cambia poco o per niente fino ad arrivare nella città di Napoli, dove interi quartieri come il Vasto, il Lavinaio sono lasciati al degrado e all’insicurezza, dove delinquenza e criminalità pullulano. E non certo da dodici giorni.

Questa è la miglior politica e non solo la campagna elettorale che si dovrebbe fare. L’Inquilino di Palazzo Santa Lucia ha già annunciato che si candiderà “a vita” quindi per il terzo mandato e lo spettacolo di cui oggi si è reso protagonista ha tutto il sapore del ridicolo e del farsesco: distruggere un’abitazione dotata di ogni comfort quando si poteva destinare ad altro uso, sociale e più civile; presenziare alla demolizione senza invitare – pro forma – chi ha lavorato alla cattura del boss della camorra; celebrare questa “vittoria dello stato – per dirla con Zagaria – a distanza di oltre 10 anni dall’arresto. Cosa teme De Luca? Il governo di centrodestra? La disfatta locale, specchio di quella nazionale, di un Pd in calo verticale di consensi? Il proprio indice di gradimento che precipita, ora che si è sgonfiata pure la gestione della pandemia, vera fortuna di De Luca a cui non credeva nemmeno lo stesso Pd? Siamo seri e non facciamo più scherzi, altrimenti all’inaugurazione del parco toccherà invitare anche Saviano!

Tony Fabrizio