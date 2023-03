Roma, 3 mar – Rosalia Messina Denaro, sorella del boss di Cosa Nostra Matteo, è stata arrestata dai carabinieri del Ros. La donna segue così il fratello in carcere con l’accusa di associazione mafiosa, come riporta SkyTg24.

Chi è Rosalia Messina Denaro

Rosalia Messina Denaro per tutti è “Rosetta”. In famiglia e non solo. Si tratta della maggiore delle quattro sorelle del boss Matteo. La donna è anche madre di Lorenza Guttadauro, l’avvocato che assiste il capo di Cosa Nostra dal giorno in cui fu arrestato. Il marito della donna è invece Filippo Guttadaro, attualmente in carcere al cosiddetto “ergastolo bianco” sempre per associazione mafiosa dopo aver scontato una precedente condanna di 14 anni. In famiglia quasi nessuno è pulito: nemmeno il secondo figlio Francesco, il quale attualmente sta scontando una pena di 16 anni con a carico il medesimo reato dei familiari: associazione mafiosa.

L’arresto

L’arresto è stato effettuato dai carabinieri del Ros, nel contesto di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo. Le indagini sulla donna si sono intensificate – per ovvi motivi – negli ultimi mesi, ma gli inquirenti hanno ricavato che la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a nascondersi e a sfuggire a qualsiasi cattura da parte delle forze dell’ordine. Non solo: Rosalia avrebbe gestito anche la cassa della famiglia – e quindi, in parte, dell’organizzazione – e si sarebbe occupata anche della rete di trasmissione dei cosiddetti “pizzini”, in modo da permettere al boss di comunicare e dare ordini ai suoi fedelissimi anche in regime di totale immobilità.

Alberto Celletti