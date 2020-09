Roma, 9 set – La sinistra e buona parte dei media mainstream che pendono da quella parte hanno già deciso: ad uccidere Willy Monteiro Duarte sono stati i fascisti. Il fatto che gli investigatori abbiano da subito escluso il movente razziale e che dei quattro indagati non si conoscano le simpatie politiche non importa: l’omicidio di Colleferro è la conseguenza di una sottocultura fascistoide e della mascolinità tossica che traspare da quelle foto con le pose da duri. Tutto quello che può essere ascritto alla violenza e alla prepotenza diventa “fascista”, vale per l’MMA così come per i presunti atteggiamenti stile Gomorra. Quello che colpisce nel racconto giornalistico della morte del povero Willy non è solo la sovraesposizione mediatica, evidentemente motivata dalle origini capoverdiane del ragazzo e dall’italianità (e dall’estetica coatta) dei presunti assassini, ma anche la forte volontà di creare una narrazione basata su una serie di congetture socio-antropologiche.

Perché Colleferro è più importante di Bastia Umbra?

E così ecco le decine di interviste agli amici, ai parenti, ai conoscenti, ai passanti, lo studio minuzioso delle foto e dell’abbigliamento, le fantasie sulla “banda di Artena”, la descrizione delle MMA come una sorta di lotta all’ultimo sangue tra bestie ad opera di giornalisti venuti da Marte. Tutto questo, in maniera più o meno volontaria, accade solo ed esclusivamente a causa della natura narrativa di vittima e carnefice: ragazzo di origini straniere da una parte, “fascio-tronisti” italiani dall’altra. Volete la prova? Eccola. Venti giorni fa fuori da una discoteca di Bastia Umbra un 25enne italiano è stato ucciso, nel corso di una rissa, da tre ragazzi (di cui uno di origini albanesi). Lo sapevate? Avete per caso visto in giro le foto dei presunti assassini? Praticavano arti marziali? Sapete per caso per quale squadra tifava il povero Filippo Limini? Sapete quali sogni aveva? No, non sapete/sappiamo nulla di tutto questo, non abbiamo Federica Angeli che si precipita a Bastia per raccontarci i dettagli, Floris non ci apre la trasmissione, come fatto ieri sera, chiedendo ad Alessandro Gassman “che Italia emerge dall’omicidio di Bastia?”. Su La7 si parla solo di Colleferro. Bastia Umbra non va in trending topic su Twitter, il premier Conte non fa post su Facebook dedicati a Filippo come invece accaduto per Willy.

Omicidio Varani: lì non c’era il “brodo culturale”?

E potremmo andare avanti all’infinito con gli esempi. Perché a Colleferro la violenza nasce nel “brodo culturale” fascistoide, perché i Massimo Giannini della situazione chiedono di chiudere le palestre di MMA, mentre per l’omicidio di Luca Varani, adescato e poi ucciso a coltellate e martellate da Manuel Foffo e Marco Prato, nessuno ha parlato del “brodo culturale” dell’ambiente omosessuale né chiesto la chiusura dei locali gay? Per non parlare dei brutali omicidi ad opera di immigrati, pensiamo solo ai casi più eclatanti come quelli del ghanese Kabobo che uccise tre passanti a caso a picconate, o del tunisino che sgozzò David Raggi (nome finito nel dimenticatoio) o dei nigeriani che fecero a pezzi Pamela Mastropietro. In tutti i casi non ci furono neanche lontanamente le stesse speculazioni socio-antropologiche né la stessa foga investigativa, anzi: indagare sul ruolo della mafia nigeriana in merito ai fatti di Macerata voleva dire quasi passare per razzisti. Vuoi mettere con la “banda di Artena”…

Gli immigrati sono più tutelati dei coatti di Artena

La dinamica è chiara: la sinistra e i media mainstream inventano o forzano la realtà se c’è la necessità di sostenere la tesi della violenza razzista, la negano se i fatti minano la loro narrazione. E così i quattro coatti di Artena vengono analizzati al microscopio, a caccia di un tatuaggio particolare, di un mi piace galeotto o di un semplice atteggiamento che li possa far passare per fascisti. E se non si trova nulla poco importa, sono neofascisti ad honorem in ogni caso. La dinamica dei fatti viene esasperata: una rissa finita male diventa un atto bestiale. Così come l’importanza del fatto in sé: a guadagnare la prima pagina e la prima serata non ci vuole nulla. Se il carnefice è un immigrato accade l’opposto: un omicidio premeditato ed efferato può contare meno di un fatto preterintenzionale e caotico, guai poi ad avventurarsi in speculazioni socio-antropologiche, provare a correlare una data cultura o sottocultura con gli atti compiuti equivale a beccarsi l’immediata accusa di razzismo. Cioè puoi dire che uno mena perché forse guarda Gomorra, ma non che prende a picconate i passanti a caso perché magari in Africa la vita vale meno. Anche i numeri non contano nulla: gli immigrati in proporzione delinquono sei volte in più degli italiani e nelle carceri un terzo della popolazione è straniero? Non lo puoi dire, o comunque non lo puoi collegare ad un singolo fatto di cronaca. Puoi chiedere che vengano chiuse le palestre di MMA, pur non avendo alcun dato disponibile sulla correlazione tra lottatori e criminalità, mentre se chiedi la chiusura dei centri di accoglienza dati alla mano sei un becero populista.

Il ritardo culturale della destra

Così funziona il sistema mediatico al tempo del pensiero unico. Il problema è che anche da queste parti si segue a ruota. Non ci si interroga sul perché un dato fatto abbia una certa rilevanza e altri simili no, si danno per buone le ricostruzioni fantasiose delle Federica Angeli di turno, e ci si scaglia a priori contro “i carnefici” già mostrificati dal mainstream. E’ una logica perdente, perché le categorie le creano gli altri, sono loro ad accollare ad una sottocultura di “destra” i quattro coatti di Artena, e così da queste parti è tutta una gara a chi si dissocia di più. “Buttate la chiave”, “dategli l’aggravante razziale anche se non c’entra nulla basta che paghino di più”, “brutti prepotenti se c’ero io vi gonfiavo”, tutto un circo social dove tra le altre cose ci si sente in dovere di difendere l’etica degli sport da combattimento. E non che questa cosa sia sbagliata in sé, ma semplicemente non è necessaria. Perché senza accorgersene si legittima e si agisce in base all’agenda stabilita dal nemico.

Davide Di Stefano