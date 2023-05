Roma, 23 mag – “Scelte antiscientifiche”, “E’ ispirata dai no vax”. Sulla commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia del Covid in Italia, chi allora era al governo si oppone. E lo fa apparendo quasi tarantolato, scagliandosi cioè contro l’attuale esecutivo che prova a fare un barlume di chiarezza. M5S e Pd proprio non vogliono saperne, contestano tutto, dall’impostazione con cui è stata pensata la commissione, al metodo utilizzato, perché essenzialmente, a loro avviso mette sotto accusa l’operato del Conte due e dell’intoccabile Draghi. Già, per loro andò tutto bene, furono fatte solo scelte oculate, sagge e utili alla collettività. Dai banchi a rotelle, alla app Immuni, passando per i Dpcm continui, lo stato di emergenza prolungato, l’obbligo di vaccinazione per i lavoratori, il green pass per qualunque cosa. Possibile che qualcuno abbia qualcosa da ridire? Fu tutto così cristallino…

Commissione di inchiesta Covid: Pd e M5S infuriati, cosa hanno da nascondere?

Nel frattempo però la Camera ha dato il via libera al disegno di legge per l’istituzione della suddetta commissione d’inchiesta, nonostante l’opposizione dei tarantolati dem e pentastellati. Adesso, dopo il passaggio in Senato, la commissione dovrebbe entrare in funzione, verosimilmente dopo la lunga pausa estiva. Il testo ha ricevuto il semaforo verde con l’approvazione della maggioranza e del Terzo Polo. Tra le altre cose, prevede di far luce sulle restrizioni adottate e le varie decisioni draconiane prese durante la pandemia. Oltre alle procedure per l’acquisto di attrezzature e dotazioni mediche. Per le opposizioni, si tratterebbe di un tentativo di salvaguardare le giunte regionali di centrodestra, a partire da quella della Lombardia. Ma di cosa hanno paura davvero? Se l’operato di Conte, Speranza, Draghi e in generale dei passati esecutivi, è stato limpido e corretto, perché temere questa commissione? Perché tremare, ordunque? Perché scagliarsi contro chi si propone semplicemente di fare chiarezza?

Alessandro Della Guglia