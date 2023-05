Roma, 23 mag – Il tempo migliora, l’acqua inizia a ritirarsi da alcuni centri più colpiti dall’alluvione, molti evacuati fanno ritorno a casa. Ma l’emergenza in Emilia Romagna non è affatto finita, anzi. L’allerta rossa è confermata anche per oggi e sono innumerevoli le situazioni di difficoltà, anche drammatica, per i cittadini delle zone più martoriate. Restano pesanti le condizioni di criticità idraulica nella pianura bolognese, nel ravennate e nel forlivese. Non è affatto facile smaltire le acque esondate dai fiumi, malgrado l’incessante ed encomiabile lavoro di volontari arrivati in Romagna da tutta Italia. Ci sono ancora oltre 300 strade totalmente chiuse, altre 225 parzialmente. In tutto questo, adesso, urgono interventi economici rapidi ed efficaci. Per l’Emilia Romagna il governo ha, per ora, deciso di sborsare soltanto 100 milioni. E’ questa la cifra concordata, stando a quanto appreso dall’Ansa, dopo una giornata di confronti a livello politico e tecnico fra i ministeri e Palazzo Chigi.

Emilia Romagna, 5 miliardi di danni: 100 milioni stanziati dal governo

Inutile dire che stiamo parlando di briciole, soldi che purtroppo non bastano. Le stime ufficiose parlano infatti di almeno cinque miliardi di danni, forse addirittura sei.

Certo, il pacchetto di aiuti pensato dal governo è ancora in fase di elaborazione, da definire ci sono ad esempio le coperture. Secondo il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, il governo sta anche pensando a lotterie aggiuntive e al ricavato di auto sequestrate alla criminalità organizzata. Risorse che dovrebbero servire per garantire i soccorsi immediati.

“I primi provvedimenti sono per l’emergenza, per esentare aziende e cittadini dal pagamento delle imposte, per fermare tutti gli adempimenti che le persone e le imprese non possono portare avanti”, ha detto il premier Giorgia Meloni. “Dopodiché – ha specificato – bisogna lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione, ma questo richiede una stima dei danni completa. Va fatto anche un lavoro sulla semplificazione delle procedure, e questa forse è una delle cose più strategiche ora”. Ma per quanto riguarda le risorse è necessario “cercare di concentrarle per spendere subito quello che possiamo spendere”.

I provvedimenti sul tavolo del governo

Si prevede un fermo per i processi amministrativi

Si lavora al rifinanziamento del Fen, il Fondo emergenze nazionali. “Le province chiedono 200 milioni subito solo per le strade provinciali. Cercheremo di fare il possibile”, dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Prevista la sospensione dei mutui dei privati, che però non dovrebbe entrare nel decreto ma in un accordo con l’Abi, l’Associazione bancaria italiana.

Possibile cassa integrazione per le aziende bloccate dal maltempo.

Si valuta l’esonero dal lavoro per i dipendenti pubblici, nonché possibilità di recuperare le prove dei concorsi pubblici per i candidati che vivono nei Comuni alluvionati.

Previste ovviamente misure a sostegno dell’agricoltura – settore tra i più danneggiati – sia dal punto di vista fiscale che dei contributi. Intanto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha annunciato la sospensione degli obblighi di versamento delle bollette energetiche per gli utenti delle zone che saranno ricomprese nello stato di emergenza.