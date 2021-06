Gerusalemme, 8 giu — E’ bufera sulle parole del rabbino capo di Gerusalemme Shlomo Amar, che senza mezzi termini ha paragonato la comunità Lgbt a «bestie selvagge» e ha deriso i religiosi che la sostengono.

Il rabbino capo di Gerusalemme contro Gay pride e comunità Lgbt

Le esternazioni dell’ex rabbino capo sefardita di Israele arrivano proprio in occasione del mese del Pride che viene celebrato in tutto il mondo con manifestazioni, iniziative e una martellante campagna mediatica e commerciale. Campagna che vede schierate le più imponenti multinazionali, ormai da tempo desiderose di figurare come sponsor esibiti su striscioni e carri del Pride.

“Animali selvatici”

«Hanno partecipato alla parata dell’abominio, di cui dicono di essere orgogliosi», queste le parole di Amar. «Gli animali selvatici non si comportano in questo modo», ha aggiunto riferendosi alla parata del Gay Pride andata in scena a Gerusalemme settimana scorsa. Un’ulteriore marcia si terrà a Tel Aviv il 25 giugno. «Siamo arrivati ​​alla disgrazia, al degrado, alla corruzione. Qui ci sono persone, designate come amministratori di culto, che indossano una kippah e che partecipano alla sfilata», ha tuonato il rabbino contro la marcia Lgbt.

Lo sdegno delle associazioni Lgbt

Le parole del rabbino hanno suscitato lo sdegno di Alon Shachar, direttore dell’Open House di Gerusalemme per l’orgoglio e la tolleranza Lgbt. Shachar ha condannato duramente i commenti di Amar .«Il rabbino capo di Gerusalemme Amar ha scelto di umiliare la comunità Lgbt, invece di inviare un messaggio di tolleranza e unità», ha dichiarato. «L’abominio qui non è rappresentato dalla parata, ma dalle posizioni tiranniche che esprime Amar». Shachar ha concluso dicendo che «non c’è spazio nella vita pubblica israeliana per un rabbino capo che esprime opinioni di questo tipo. Se solo i leader spirituali come il rabbino Amar potessero impegnarsi a unire le persone con l’amore invece di incitarle all’odio…».

Cristina Gauri