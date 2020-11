Lecce, 19 nov – Michele Nardi è stato condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e al falso. E’ questa la pena inflitta dal tribunale di Lecce all’ex Gip di Trani e Pm di Roma. Nardi era al vertice di quello che è stato ribattezzato “il sistema Trani”, un gruppo di avvocati e magistrati accusato di aver manipolato procedimenti giudiziari in cui erano coinvolti imprenditori amici ricevendo in cambio denaro, regali e favori. La procura di Lecce aveva chiesto una condanna ancora più dura, di 19 anni e 10 mesi; ma Nardi è stato assolto dal reato di millantato credito. Insieme all’ex Pm sono stati condannati l’ispettore di Polizia Vincenzo Di Chiaro a 9 anni e 7 mesi, l’avvocato barese Simona Cuomo a 6 anni e 4 mesi, Gianluigi Patruno a 5 anni e 6 mesi e infine Savino Zagaria a 4 anni e 3 mesi.

Rolex, diamanti e denaro per pilotare le sentenze

Nardi era stato arrestato nel gennaio del 2019 insieme ad Antonio Savasta – condannato a 10 anni con rito abbreviato – giudice di Roma ed ex Pm di Trani. A ciascun condannato sono stati confiscati beni per 2 milioni e 237 mila euro. Molti imprenditori pugliesi hanno ammesso di aver versato fiumi di denaro nelle tasche di Nardi e gli altri condannati per uscire di carcere o sfuggire ai processi. L’ex Gip di Trani avrebbe ricevuto inoltre vari gioielli, diamanti, un rolex Daytona dal valore di oltre 25 mila euro, la ristrutturazione della sua villa a Trani e una casa a Roma.

Nardi, il Pm anti CasaPound

Nardi il 29 settembre del 2016 si rese protagonista di un violento sgombero ai danni di due famiglie italiane in via del Colosseo a Roma. Si presentò la mattina presto sull’uscio dello stabile, fatto piuttosto insolito per un Pm; segno che aveva particolarmente a cuore la faccenda.

Nardi insieme a Simone Di Stefano – Foto

Nella foto qui sopra è ritratto insieme a Simone Di Stefano, all’epoca segretario nazionale di CasaPound, che venne arrestato e incriminato proprio da Nardi per aver tentato di difendere le due famiglie in difficoltà (c’erano un’anziana diabetica e un bambino con la 104) che occupavano lo stabile da oltre vent’anni. Le modalità di quello sgombero furono piuttosto insolite per violenza e solerzia. A distanza di 4 anni quello stabile è ancora vuoto, alle famiglie non è stata data un’abitazione alternativa mentre il Pm che li ha sbattuti in mezzo a una strada si è scoperto essere un criminale condannato a 16 anni di carcere. Forse sarebbe il caso di indagare anche sull’operato romano di Nardi e non solo sul “sistema Trani”. Siamo sicuri che quel sistema di corruzione e manipolazione dei procedimenti funzionasse solo in Puglia?

Davide Di Stefano