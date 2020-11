Genova, 19 nov – «James Bond sarà Donna e nera. Anna Bolena l’hanno fatta mulatta (era bionda con gli occhi azzurri). Le sinistre stanno demolendo ogni presupposto culturale della nostra civiltà». Per questo tweet (poi cancellato) è scattata la lapidazione social e istituzionale per Maurizio Gregorini, regista, scrittore e, dal 2018, city manager della cultura per il Comune di Genova. Il copione è sempre il medesimo, guai a non trovarsi d’accordo con il «progresso» presentato sotto forma di stravolgimento culturale ed ideologico declinato sulla vulgata «cromaticamente corretta», femminista (quando fa comodo) e globalista.

Il primo attacco

Il primo ululato radical chic arriva dal consigliere comunale del Pd Alessandro Terrile, che dimostra di aver decisamente poca dimestichezza con il dizionario per l’uso aleatorio e strumentale del termine «razzista» (ma a questo il Pd ci ha abituato bene): «Il consulente razzista ci costa 37.800 euro all’anno – afferma – mi domando cosa deve scrivere di peggio il cultural manager della sesta città d’Italia per essere cacciato a pedate da un incarico di cui nessuno, dopo due anni, ha capito l’utilità e invece ce lo teniamo, e il costo non è neppure il tasto più dolente, peggio è la vergogna per come sono cadute in basso le politiche culturali della nostra città».

Nessuno se la prende con i neri

Eppure è così semplice da capire – per chi vuole capire: Gregorini se la prende non «con i neri» ma con la tendenza, ormai esplosa in seguito al Black lives matter e decisamente poco lusinghiera per le persone di colore stesse, a scritturare attori di pelle nera per ruoli tradizionalmente – e quel che è peggio, storicamente – affidati ad attori bianchi. Come accaduto, infatti, a Lashana Lynch, che interpreterà 007 nel prossimo film della serie, No Time To Die, o la anglo-giamaicana Jodie Turner-Smith, che sarà la regina Anna Bolena in una fiction di Channel 5. Un’abitudine che non fa del bene e non valorizza nemmeno i non-bianchi, messi a reinterpretare gli «abiti smessi» dei caucasici: non sarebbe meglio, invece, spronare verso la creazione di nuovi personaggi di colore e l’interpretazione di ruoli storici che realmente sono appartenuti ad africani e altre etnie?

Il consulente del Comune si difende così: «I neri li rispetto profondamente, non sono certo loro il problema, il razzismo non mi appartiene, il problema è il metodo stesso messo in pratica». Il rogo social ha convinto Gregorini a gettare la spugna: «Ho deciso che cancellerò il mio profilo Twitter – annuncia –, quello che ho voluto specificare anche con le risposte ai commenti ricevuti è che non sono razzista, non è con la mistificazione culturale ideologica che si demolisce alcunché, anzi si scatena il contrasto e la reazione. I neri non hanno bisogno di queste buffonate che alla lunga li danneggiano, hanno bisogno di rispetto», ribadisce.

Cristina Gauri