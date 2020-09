Bari, 13 set – Davvero una storia strappalacrime quella di Marco e Denis, due gay di Padova, stretti in unione civile che hanno deciso, romanticamente, di fare nell’omofoba Puglia – sì, quella di Nichi Vendola – il loro viaggio di nozze. A quanto dicono, lo chef del resort Canne Bianche di Fasano avrebbe disegnato con la salsa la forma di un pene su un piatto che veniva servito a loro. E via denunce, omofobia, appelli. Ma è vero? Parrebbe di no. O comunque, parrebbe che le prove non ci siano.

La versione della coppia gay

“Ci siamo sentiti umiliati”, dicono i due a La Repubblica edizione barese. Casualmente, la loro unione è stata celebrata dal deputato Alessandro Zan (relatore alla Camera del Ddl contro l’omofobia). “Pensavo di essere in un piccolo paradiso, ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale è evidentemente poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, lo chef con la salsa ha scritto volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi voleva farli portare a tavola”. Sempre casualmente, il loro grido d’aiuto è arrivato a Mixed Lgbti, associazione di Bari che lotta contro l’omofobia.

La recensione “non negativa, bensì pessima” al resort

La ricostruzione dell’accaduto fatta da uno degli sposini su Facebook è piena di pathos, degna della penna di Dickens: “Se per caso dovesse scapparvi da ridere evidentemente è perché non avete mai sentito bruciare nel petto la rabbia nei confronti di chi vi deride per chi siete o per chi amate. Vedere un momento così romantico rovinato dall’ignoranza e dallo scherno altrui è davvero squallido e mortificante”. Marco e Denis, come ogni attivista che si rispetti, invece di immortalare l’immagine umiliante o riprendere l’accaduto per poi passare a fare un salto dai Carabinieri o in questura, hanno ovviamente lasciato una recensione “non negativa, bensì pessima” al resort: “Ho 35 anni, mi sono unito civilmente con mio marito e non sono mai stato vittima di omofobia o bullismo. Di certo non lascerò passare la cosa in sordina”. E certo, perché TripAdvisor sostituisce le aule di tribunale nel fantastico mondo arcobaleno.

La versione di Repubblica