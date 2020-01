Genova, 2 gen – Genova – Gli ispettori che hanno firmato l’ultimo rapporto di ispezione del tunnel sulla A26 dove si è verificato un crollo sono stati sospesi. E le verifiche sui tunnel, così come è stato fatto per i viadotti, sono state tolte a Spea, la società di ingegneria del gruppo Atlantia (famiglia Benetton), e affidate a imprese esterne. Così Autostrade per l’Italia prova a correre ai ripari dopo il crollo di parte della volta della galleria Bertè, sulla A26.

Non si può dare la colpa solo ai tecnici

In verità, i tecnici incaricati delle verifiche non avevano riscontrato alcun problema di sicurezza e il tunnel della A26 aveva superato l’ispezione “positivamente” e “senza criticità”. Il provvedimento pertanto contro di loro – sacrosanto, sia chiaro – non elimina il problema. Perché il tunnel aveva superato i test? Soprattutto, visto purtroppo il precedente del ponte Morandi, quanti altri viadotti o gallerie sono stati giudicati “senza criticità” e invece sono a rischio? Questa prassi era concordata con Aspi? Ecco perché dare la colpa ai tecnici non elimina il problema.

Revocare la concessione ad Autostrade

La Procura di Genova ha aperto le indagini per disastro colposo. Ma la questione è un’altra: va revocata la concessione ad Autostrade. La società si è arricchita senza garantire la manutenzione e gli adeguati controlli di sicurezza. Falsando, anzi, i report. Questo significa che potrebbero verificarsi nuove tragedie da un momento all’altro. Vista anche la frequenza di episodi di crolli, che solo per puro caso non hanno fatto vittime.

Adolfo Spezzaferro