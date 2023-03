Roma, 21 mar – Uno scafista da un milione di euro. Quanto meno, questo porterebbe con sé, in uno zaino misteriosamente scomparso dopo la tragedia di Cutro.

Lo scafista e il milione di euro nello zaino

Come riporta Tgcom24, il dramma nei pressi di Crotone ha svelato un altro dettaglio, scoperto grazie alle testimonianze dei superstiti. Sull’imbarcazione era presente, infatti, uno zaino contenente un milione di euro. Dettaglio peraltro confermato dagli investigatori, ma anche dai legali delle famiglie delle vittime. Chi porta quello zaino? Secondo gli inquirenti sarebbe uno scafista, attualmente in fuga, a portare con se il milione di euro contenuto nello zaino. L’uomo è l’unico che è riuscito a fuggire e che non sia stato catturato o sia perito nel disastro: su di lui, attualmente, c’è un mandato di arresto europeo.

Cosa hanno raccontato i testimoni

“I soldi erano in uno zaino nero, grande, che stava sotto il divano dove era seduto uno degli scafisti”, dicono i superstiti. La Procura di Crotone prova a vederci chiaro, e dall’inchiesta stessa non ci sono approfondimenti sulla questione, per la quale non sussiste “nessun sequestro di denaro, non esiste un verbale depositato che lo certifichi”, come hanno dichiarato gli avvocati delle famiglie coinvolte nella tragedia. Quanto allo scafista e alla provenienza del milione di euro in questione, esso non sarebbe altro che la somma dei proventi illeciti ottenuti dai clandestini a bordo. D’altronde i prezzi erano piuttosto salati: 4mila euro a persona per i bambini, 8mila per gli adulti.

Alberto Celletti